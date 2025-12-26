Navidad de lujo: el costoso regalo de 300 mil dólares que Fernando Burlando le hizo a Barby Franco

En la antesala de las fiestas navideñas, Barby Franco dejó sin palabras a sus seguidores al contar cuál fue el impactante regalo que recibió de su pareja, Fernando Burlando: una Tesla Cybertruck, uno de los autos eléctricos más codiciados a nivel mundial.

La modelo compartió la sorpresa el 24 de diciembre a través de sus redes sociales, donde relató cómo el vehículo la esperaba en la puerta de su casa y detalló los motivos por los que se trata de una verdadera joya, casi inalcanzable en la Argentina.

El auto que le regaló Fernando Burlando a Barby Franco.

El Tesla Cybertruck es una camioneta 100% eléctrica con un estilo futurista que causó un fuerte impacto en la industria automotriz gracias a su diseño disruptivo, su avanzada tecnología y su alto rendimiento. En la Argentina, se trata de una verdadera rareza: de acuerdo a lo que relató la propia Barby Franco, habría apenas tres unidades circulando en el país.

“Creo que hay tres en la Argentina, nada más. Pero obvio que yo no me lo podía comprar”, señaló la modelo mientras mostraba el vehículo. Según portales especializados, el precio del Cybertruck asciende a unos 300.000 dólares, un monto que lo vuelve accesible solo para un grupo muy reducido. Entre los primeros en traerlo al país estuvo el streamer Coscu, quien decidió comprarlo como una inversión.

El extravagante regalo que Fernando Burlando le realizó a su hija Sarah

El gesto de Fernando Burlando no estuvo dirigido exclusivamente a su pareja. Barby Franco también mostró que Sarah, la hija que tienen en común, fue parte de la sorpresa navideña y recibió su propio obsequio: una mini Cybertruck a batería, ideal para los más chicos.

Barby Franco, Fernando Burlando y Sarah. (Foto: Instagram Barby Franco)

La versión infantil del llamativo vehículo replicó el diseño futurista del modelo original y se convirtió en uno de los regalos que más ternura despertó entre los seguidores de la modelo, quienes celebraron el momento familiar compartido en redes sociales.