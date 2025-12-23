Barby Franco mostró las impactantes heridas de su hija Sarah tras el accidente en Santiago del Estero: “Los puntos...”

Días atrás, Barby Franco despertó inquietud entre sus seguidores al contar que su hija Sarah Burlando, de tres años, había sufrido un fuerte golpe mientras se encontraban de viaje en Santiago del Estero.

Este lunes, tras abrir la clásica caja de preguntas en Instagram, un usuario le consultó por el estado de salud de la nena y la influencer llevó tranquilidad al asegurar que ya se encontraba en buen estado.

“¿Cómo está de la herida?”, fue la consulta que recibió. Frente a eso, Barby llevó tranquilidad y explicó: “Súper. Ya terminó su esquema de antibióticos y en estos días se van los puntos”.

Sarah Burlando.

En la misma historia, la influencer acompañó su respuesta con una imagen de la cabeza de Sarah, en la que se podía observar la herida y la sutura realizada por los médicos.

Para cerrar, destacó el buen ánimo de la nena y agradeció el apoyo recibido: “Ella de muy buen humor siempre. Gracias por preguntar”, expresó la esposa de Fernando Burlando.

Qué le pasó a Sarah, la hija de Barby Franco y Fernando Burlando

Barby Franco publicó un video en su cuenta de Instagram en el que contó detalles del accidente que sufrió su hija. Allí explicó que la nena se cayó dentro de una camioneta, se golpeó la cabeza y debió ser trasladada a un hospital, donde los médicos le realizaron dos puntos de sutura.

En el posteo, la modelo relató: “Fuimos a la final de Estudiantes - Racing. Sarah iba muy feliz, entusiasmada, inquieta. Bajamos del avión y en el transfer se sentó mal en el asiento (con la camioneta frenada), se quiso parar, se fue para atrás, se cayó y se dio la cabeza contra un esquinero de madera”.

El accidente de Sarah Burlando en pleno viaje

A modo de síntesis, Franco escribió: “¿Qué pasó? Mi primer corte”, y luego brindó más detalles sobre el momento del accidente: “Había sangre. Fernando la agarró y le paró la sangre haciéndole presión”.

Según contó, la situación obligó a una rápida reacción: “Fuimos volando al hospital más cercano de Santiago. Le dieron dos puntos en la cabeza”, explicó, y reconoció que ella se encontraba “en shock” al ver la herida de su hija.

Por último, la pareja de Fernando Burlando agradeció públicamente la atención recibida: “Gracias al Hospital CePSI Eva Perón por la atención que fue perfecta. Gracias al cirujano y a todas las enfermeras que fueron un amor con Sarah. Gracias Santiago del Estero por el amor que nos brindaron”.