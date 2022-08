Barby Franco se mostró como mamá orgullosa y lució su pancita al natural: “Bebé saludable”

Barby Franco se muestra como una madre feliz y orgullosa a sus 22 semanas de embarazo. Así lo hizo ver en su más reciente publicación en Instagram, donde compartió una foto al natural para lucir su pancita.

Posando solo con un toallón y frente a un espejo, Barby mostró a sus más de 1.5 millones de seguidores en la red social el crecimiento de su bebé.

“Cómo creces”, escribió junto al posteo, al cual agregó la semana en la que se encuentra y el peso: “22 semanas, 500 gramos. Bebé saludable, papás felices”.

Barby Franco lució su pancita al natural. Foto: Instagram

Por qué cuestionaron a Barby Franco de “romantizar” el embarazo

Barby compartió en sus historias de Instagram una foto de un mensaje que recibió por parte de un seguidor, donde le pedía que dejara de “romantizar” el embarazo.

Barby Franco mostró cómo creció su pancita. Foto: Instagram.

“Recibo bastante de estos mensajes, no quiere decir que esté mal, pero me sorprende que no sea tan color de rosa todo, ¿o será que estoy en una nube de pedos?”, señaló. Luego preguntó: “Pensás igual que ella o pensás igual que yo”.