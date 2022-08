En el quinto mes de su embarazo, Barby Franco y Fernando Burlando revelaron este miércoles el sexo de su bebé en camino. Después de tanto desearlo y buscarlo, la modelo logró quedar embarazada y transita la dulce espera con mucha emoción y ansiedad.

A través de sus redes sociales, la panelista comparte con sus 1.5 millones de seguidores los preparativos para la llegada del bebé y mantuvo a la expectativa su género hasta las últimas horas cuando confirmó que será una nena. Todavía resta conocer el nombre en medio de la cuenta regresiva que se hace cada vez más corta.

Barby Franco y Fernando Burlando anunciaron el sexo de su bebé Foto: Captura Instagram

“Cuando nazca mi hija voy a comer la placenta”, anticipó en la textual que puede leerse en la portada de la Revista Caras. Además, junto a su pareja protagonizaron una tierna producción de fotos con locaciones tanto en el estudio del letrado como en su lujosa casa de campo.

La tendencia de ingerir la placenta tras el nacimiento del bebé se conoce como Placentofagia y ayudaría a incrementar la producción de leche y reducir los malestares postparto tanto físicos como psicológicos. Se trata de una práctica cada vez más utilizada y promovidas por figuras del espectáculo como Evaluna Montaner, Juana Repetto, Anahí (actriz de Rebelde), Hilary Duff, Jennifer Lopez, entre otras.

El día que a Barby Franco se le escapó el sexo de su beba

La modelo habló de su embarazo por primera vez junto a Mariano Iúdica en “La Noche del Domingo” por América. Barby Franco decidió contar la primicia en la televisión al aire del programa que la tiene como panelista y expresó con mucha ilusión: “¡Habemus bebé!”.

El embarazo de Barby Franco Foto: Gentileza Caras

“Estamos embarazados, ya hace cuatro meses. Se me re nota, mal. Es como todo nuevo para mí. Él ya es papá de dos nenas, pero yo estoy entrando en un mundo, me estoy informando todos los días”, detalló por entonces. Pero días después, y con el crecimiento notorio de su pancita, el conductor le preguntó cómo transitaba la dulce espera y fue cuando a la también influencer se le escapó el sexo de su bebé.

El ver a su compañera, Iúdica exclamó: “A ver cómo está eso... ¡Uy! De una semana a la otra…”,y antes de terminar la frase la joven lo interrumpió con su descuido: “No, está prendida, prendido fuego. Prendida fuego”.

De inmediato al notar su desliz quiso corregirlo y aseguró: “No sabemos qué es todavía”. Pero el conductor no se la dejó pasar y expresó entre rias: “No, ya sabés. Ya se te escapó. Se te acaba de escapar recién”. “Bueno, está así. Está a full. No me quiero pisar más sola”, cerró.