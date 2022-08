Emocionada por la llegada de su primer hijo, después de tanto buscarlo y desearlo junto a Fernando Burlando, Barby Franco vive el embarazo con mucho amor. A través de las redes sociales comparte cómo crece su pancita y los primeros preparativos para el nacimiento de su primogénito.

Si bien todavía no confirmó cuál será el sexo de su bebé en camino ya que espera hasta la publicación de la tapa de una importante revista donde brindó la exclusiva, hace algunos días se le escapó en una conversación con Mariano Iúdica en “La Noche del Domingo” y dejó entrever que sería una nena.

Pero luego no dio más pistas y crece la expectativa. En las últimas horas, la modelo se animó a responder algunas preguntas de sus seguidores en Instagram a través de las historias y contó que su pequeño se mueve mucho.

Contó cómo transita su embarazo Foto: Instagram/barbaritafranco21

Según detalló siente las pataditas desde la semana 16 de gestación: “Todo el mundo me dice, hasta el ecógrafo, que va a ser un poco inquietx”. Y lamentó: “La semana pasada 3 de 7 días no me dejó dormir”.

El auto del bebé de Barby Franco y Fernando Burlando

Después reveló que su mamá ya le está tejiendo una mantita para los días de frío y mostró el increíble auto que le regalaron. El pequeño todavía no nació y ya tiene su primer vehículo. Se trata de un Audi TT RS de juguete a batería.

Empezó con los preparativos Foto: Instagram/barbaritafranco21

El coche pesa casi 15 kilos, mide un metro de largo, tiene tres velocidades y marcha atrás, sonidos y entrada para MP3. Si bien no se trata de un juguete práctico para un recién nacido, podrá utilizarlo de más grande cuando aprenda a sentarse solo. Además, el vehículo tiene dos motores y un control remoto para que lo puedan manjera sus papás. En las jugueterías está publicado a un precio de 113.500 pesos.