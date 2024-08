Barby Franco contó la pesadilla que vivió en un avión con su familia: “Los peores minutos de mi vida”

Barby Franco vivió una verdadera pesadilla en el aire al regreso de sus vacaciones en Estados Unidos. De hecho, en la noche de este lunes, la modelo, Fernando Burlando y la pequeña hija de ambos seguían varados en Miami.

Barby acudió a sus historias de Instagram para contar en detalle el episodio de terror que vivió a bordo del avión, cuando se aprestaban a volver al país.

"Un mundo ideal": el desafortunado posteo de Barby Franco junto a Burlando. Foto: @barbaritafranco21

Tras pasar unos días de ensueño en familia, llegó la pesadilla. Este domingo adelantó lo que había vivido con un preocupante texto sobre la foto de un avión: “Mañana les cuento todo sobre el vuelo AA 907 (seguimos varados en Miami). Estoy sin dormir, recién ahora puedo descansar. Cagazo, estrés, bronca, incertidumbre, impotencia, etc.”.

Barby Franco contó que está varada en Miami con su familia. (Foto: captura de pantalla)

Qué pasó con el vuelo de Barby Franco

Numerosos pasajeros que debían regresar al país vía American Airlines entre el viernes y el domingo denunciaron en redes que sufrieron suspensiones y reprogramaciones.

Barby Franco no fue la excepción. En sus historias, la modelo contó: “Teníamos vuelo el viernes a la noche, a las 11:20. Cuando llegamos al aeropuerto nos dijeron que había demora de 2 a 3 horas porque había una fuga de aire en la aeronave. Lo reparan, embarcamos, despega. Todo bien. A los 15 minutos, pongo el mapita y veo que no sigue la ruta. En esos segundos pensé: ‘secuestraron el avión’. No sé, me requetecontra asusté. A los tres minutos dicen que la reparación no estaba bien, que se había roto en pleno vuelo”.

Y continuó: “El capitán empezó a decir que el avión estaba muy pesado y que tenía que quemar combustible.[...] Empezó a dar vueltas y vueltas y vueltas sobre. Fueron los peores minutos de mi vida. Entregada. Por suerte aterrizamos bien. La gente lloraba, gritaba, un desastre”.

“Aterrizamos a las 6 de la mañana y nos dicen que al día siguiente iba a volver a salir el mismo avión supuestamente reparado. Nos daban un día en un hotel y un voucher de 12 dólares para comer”, dijo, señalando además lo poco que se puede comprar con ese dinero en Miami.

Cuando parecía que finalmente iban a emprender el regreso, se encontraron con la misma situación. “Embarcamos, nos pusimos cómodos, despega lo más bien. A los 15 minutos nos vuelven a decir de que la fuga de aire no se había reparado. Otra vez volvió a hacer toda la maniobra por el combustible, en una altitud no tan alta como la noche anterior”.

A raíz de todo esto, en la noche del lunes (hora argentina) Barby y su familia seguían varados en Miami, sin obtener noticias sobre cómo seguiría el cronograma. “Hasta hoy no hay información. Tampoco sabemos dónde están las valijas, si están acá, en Buenos Aires. Nadie dice nada. También se dice que hay un tema gremial y que los afectados fuimos nosotros. Estamos acá varados todavía en Miami y no sabemos cuándo volver a casa”, señaló con indignación la modelo.