Bailando 2023: Ian Hachmann y Arna Karls quedaron eliminados y apuntaron contra el público

Ian Hachmann y Arna Karls fueron la primera pareja eliminada del Bailando 2023. Los actores de cine para adultos quedaron entre las primeros siete dúos de bailarines con el peor puntaje de la primera gala. Tras no conseguir la salvación del jurado ni del público, el argentino y la islandesa quedaron fuera del reality.

Romina Uhrig, Tomás Holder, Lali González, Eva Bargiela, Ian Hachmann (junto a Arna Karls), Fernanda Sosa y Nelly Camjalli estaban en la cuerda floja. Los famosos y sus bailarines alcanzaron los puntajes más bajos del certamen, pero cinco de ellos fueron salvados por el jurado.

Ian Hachmann y Arna Karls Foto: redes

Zaira Nara, quien está reemplazando a Pampita, le dio una nueva oportunidad a Fernanda Sosa y aseguró que está haciendo un enorme esfuerzo por estar en la pista. Moria Casán se inclinó por Lali González y dijo que espera que la sorprenda durante el resto del programa.

Por su parte, Marcelo Polino se solidarizó con Tomás Holder a raíz del cuadro de salud mental que explicó durante la velada y Ángel de Brito optó por salvar a Romina Uhrig, reconociendo que no tiene favoritismos por nada y que simplemente salvó a “la menos peor”.

Ian Hachmann y Arna Karls apuntaron contra Yanina Latorre

Eva Bargiela se ganó a la gente y se quedó en el Bailando 2023 por los votos del público. Por su parte, Ian Hachmann y Arna Karls se llevaron el menor porcentaje de votos (9,5%) y fueron los primeros en despedirse de la pista.

“Más allá de todas las bromas, ella es de Islandia y nos conoce poco, pero estamos muy contentos de que hayan venido”, expresó Marcelo Tinelli. La actriz tomó el micrófono y dijo que estaba muy feliz por irse a su casa porque su hijo más pequeño estaba internado en el hospital.

“Argentina no está lista para recibir a trabajadores sexuales”, gritó Arna indignada, a lo que Ian agregó: “Argentina es cero open mind (abierta de mente). Nosotros sentimos mucho bullying. Los haters como Yanina Latorre nos mandó un mensaje en Twitter poniendo vergüenza ajena”.

“Vergüenza ajena ella contestando así. Yo en mi vida le respondería a alguien así. Venimos de afuera, ella no está acostumbrada a este tipo de maltrato”, agregó el bailarín. Marcelo Tinelli no estuvo de acuerdo con su modo de ver la situación y aseguró que no hay que dejarse llevar por lo que dicen las redes sociales.