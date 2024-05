Así está hoy Ian, el hijo de Gisela Bernal: ¿por qué Ariel Diwan no lo puede ver?

Ariel Diwan es un reconocido productor de teatro que saltó a la fama luego de su relación con Gisela Bernal, una de las grandes bailarinas que pasó por Showmatch y que brilló en su paso por Extravaganza, y que en la actualidad lucha por ver a Ian, el hijo de la artista.

Ariel Diwan habló sobre Ian, el hijo de su ex. Foto: web.

Y en una charla para Socios del Espectáculo, el productor se sinceró sobre lo que ocurrió con su ex pareja y los problemas que surgen cuando quiere ver al pequeño.

“Si tuviera que definir lo que viví, para mí fue trágico. Hace un tiempo sentí que estábamos tratando de arreglar las cosas, pero evidentemente era un tema económico, me dijo que me lo iba a dejar ver, pero eso no pasó, y veo que no va a pasar. Ian ya va a crecer y seguramente nos vamos a juntar”, soltó Diwan con angustia.

Gisela Bernal junto a su hijo Ian. Foto: Instagram.

“Yo me cuidaba mucho porque pensé que podía ver al nene, pero no me tengo que cuidar más. Ella solo quería que arreglemos la plata, por eso me decía: ‘Sí, lo vas a poder ver’, era mentira. Ahora, ya no me importa más lo que diga”, sentenció con molestia.

Ariel Diwan también contó que extraña poder pasar tiempo con Ian: “Me duele porque lo quiero ver, y siento que es mi hijo. Me explicaron que cuando él sea más grande y tenga alguna inquietud, seguramente nos vamos a ver”.

Crece la tensión entre Gisela Bernal y Ariel Diwan por su hijo Ian. Foto: Instagram

El productor desató una vez más la polémica en redes sociales luego de traer a tema uno de los momentos más traumáticos de su relación: “Fue bravo, pero viste que, aparte, no doy un perfil de que me pueda pasar eso. ‘Tan bravo que es tan… el carácter’. Yo siento que las mujeres te pueden llevar tan arriba y te pueden llevar al fondo del mar”, soltó tras contar que era agredido.

“Hoy lo hubiera denunciado la primera vez, por ejemplo. Pero es raro, ¿no? Increíble, pero bueno. Creo que me sirvió mucho de experiencia. Todos fuimos y aprendimos de todo eso, no es grato. Yo también pensaba como la gente que era un pobre tipo. No sé si le pasa a mucha gente, pero a mí me pasó y acá estoy, no soy ni mejor ni peor, me la banco y sigo de pie” soltó con firmeza a modo de cierre.

Así está hoy Ian, el hijo de Gisela Bernal

A través de su cuenta de Instagram, Gisela Bernal suele compartir fotos junto a su hijo Ian. En especial, aquellos momentos importantes en su vida profesional y personal. Como por ejemplo, el cumplaños de su madre y abuela del pequeño.

Así está hoy Ian, el hijo de Gisela Bernal: ¿por qué Ariel Diwan no lo puede ver? Foto: Instagram

Así como también Ian estuvo presente junto a Gisela en el cumpleaños de Dionisio, el hijo de Flavio Mendoza.