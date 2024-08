Así está hoy Harper, la hija de Dave Grohl, de 15 años

Dave Grohl es un reconocido músico, cantante y compositor estadounidense, nacido el 14 de enero de 1969 en Warren, Ohio. Es famoso por ser el líder y fundador de la banda de rock Foo Fighters, en la que desempeña el rol de vocalista y guitarrista principal. Antes de esto, Grohl fue el baterista de Nirvana, una de las bandas más influyentes de la década de 1990 y del movimiento grunge.

Grohl es conocido por su talento multifacético, no solo tocando varios instrumentos, sino también componiendo y produciendo música. Ha colaborado con numerosos artistas y proyectos musicales a lo largo de su carrera y es ampliamente reconocido por su contribución a la música rock.

Además de su trabajo con Nirvana y Foo Fighters, Grohl ha participado en otras bandas y proyectos, como Queens of the Stone Age y Them Crooked Vultures.

Dave Grohl, al frente de un reciente show de Foo Fighters, cuya gira de retorno aún no tiene fecha en Argentina. (Sony Music)

En el terrero personal Grohl es padre de tres hijas junto a su esposa Jordyn Blum. Ellas son Violet Maye Grohl, que nació el 15 de abril de 2006 y ha cantado en algunas presentaciones en vivo de Foo Fighters, mostrando un talento vocal notable; Harper Willow Grohl que nació el 17 de abril de 2009, quien ha tocado la batería en algunos conciertos de Foo Fighters; y Ophelia Saint Grohl, de diez años quien aún no ha tenido tanta exposición pública como sus hermanas mayores.

Harper, la hija de Dave Grohl Foto: Web

En su cuenta de TikTok, Harper fue noticia por haber compartido un video casero en el que se muestra junto a su padre realizando bailes casuales en la mesa de comedor. El músico lleva remera negra y gorra, mientras que Harper luce remera roja y jean.

Dave Grohl y su homenaje a Kurt Cobain

Dave Grohl y los ex Nirvana se reunieron en 2018 en el festival Cal Jam Fest para disfrutar de algunos clásicos de la banda. El baterista junto al bajista Krist Novoselic y al guitarrista Pat Smear tocaron “In Bloom”, “Serve the Servant” y “Scentless Apprentice”.

Contaron con algunos artistas invitados, entre ellos, Joan Jett, quien ya había participado en el reencuentro de 2014.