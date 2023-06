Así está hoy Diana, la hermana de Cecilia Bolocco, actual conductora de Gran Hermano Chile

Gran Hermano Chile está siendo furor a pocos días de haber comenzado y es que la edición del país vecino, conducido por Diana Bolocco, tiene grandes particularidades. Sucede que el programa está siendo grabado en la misma casa que se utilizó para la última edición de Gran Hermano Argentina, en la que se consagró campeón Marcos Ginochio.

Es la primera vez que se realiza este formato en el país vecino y por el momento el rating no le falta. Sin embargo, otro detalle no menor es que los famosos “clips” que los televidentes grababan gracias a la transmisión por Pluto TV, ya no pueden compartirse en las redes por cuestiones de copyright.

Por primera vez en Chile, se hace Gran Hermano y una participante ya rompió un récord mundial

Esto fue un ingrediente principal en la última edición argentina, pero hasta ahora no generó un problema en la temporada chilena. Este punto resultó muy llamativo para los fanáticos del programa que están siguiendo día a día la emisión.

Los participantes chilenos vs. los argentinos.

Así está hoy Diana Bolocco

Diana es hermana de Cecilia Bolocco, quien supo ser pareja del expresidente Carlos Menem. Actualmente tiene 45 años y su sólida trayectoria en medios chilenos demuestra que es la indicada para el puesto. Es periodista y presentadora, por lo que no puede fallar en este nuevo rol que le pidieron.

Cecilia y Diana. Foto: Gentileza

Diana conduce GH Chile. Foto: Gentileza

Debido a su conducción en el programa estuvo dialogando con Georgina Barbarossa y contó ciertas intimidades: “Viajé para conocer la casa y me encontré con que se ve de la misma forma que en la pantalla. Es muy grande, moderna y linda. Es impresionante pensar que habrá gente viviendo ahí durante 4 meses, yo no aguantaría”.

Santiago Del Moro junto a Diana Bolocco, la conductora de GH Chile

Diana contó, además, que se reunió con Santiago del Moro, el último conductor de la versión argentina. Evidentemente, la conductora chilena buscaba consejos y ciertas precauciones que debía tomar para que el ciclo se desarrolle de la mejor manera. “Hay que dejarlos que vivan la experiencia de la manera más libre y descontaminado del afuera posible”, fue lo que más le gustó de lo que le dijo el conductor.