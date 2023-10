Así está hoy Daniella Mastricchio, la actriz que encarnó a Sol en Chiquititas

Son muchos los actores que arrancaron trabajando desde muy chiquitos con Cris Morena y hoy tienen un gran renombre en el mundo artístico nacional. Tal es el caso de Lali Espósito, La China Suárez o Peter Lanzani, entre otros.

Sin embargo, el universo de la productora es tan amplio que son muchísimas las figuras que arrancaron trabajando con ella. Aunque algunos tuvieron su momento de fama de niños y luego viraron a otros caminos, muchos otros siguen cumpliendo sus sueños en el teatro, la actuación o la música.

Tal es el caso de Daniella Mastricchio, que interpretó a Sol en la tira Chiquititas cuando era apenas una niña. Con más de 100 mil seguidores en redes sociales, la joven lanza su música de estilo cumbia y pop.

La actriz fue furor cuando era una niña. Foto: Twitter

Todo sobre Daniella Mastricchio

Hace poco, Dani compartió un video en el que promocionó su nuevo sencillo, “De Corazón”. “Hola, soy Daniella, probablemente me conocés por Sol en Chiquititas, pero hoy vengo a invitarte a que sigas mi música, que escuches mi canción, que es nueva y ya salió”, dijo.

En comentarios, los usuarios repararon en el gran parecido físico que hoy Dani guarda con su yo adolescente: “Tu canción me sanaba el corazón cuando mis papás se habían separado, así que ahora voy a escucharte y apoyarte en esta etapa de nuestras vidas ya adultas”, “estás igual, yo estaba enamorado de vos de chico”, “sos toda una artista”, “estás igual de hermosa que desde hace años”.

En pareja desde hace muchos años con Matías Fabiani, hoy Mastricchio da clases de teatro y comedia musical, fundamentalmente a niños y adolescentes que desean expandir su horizonte artístico.

Fue en 2020 cuando lanzó “Knock out”, su primer sencillo al que hoy recuerda con mucho cariño: “No me animaba a sacar mi música. La pandemia fue el último pulso, el que me llevó a hacerme cargo de mi presente. Fue la gota que colmó el vaso. Lo veía siempre como una imposibilidad porque no tenía los recursos, pero me animé”.

Paso a paso y de forma a pulmón y muy autogestionada, la ex actriz de Chiquititas disfruta de hoy de un presente rodeada del amor de su pareja, sus amigos, colegas de la tira de Cris Morena y volcada de lleno a la música.