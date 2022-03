Los rumores sobre una relación entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul siguen presentes en las redes sociales, donde en las últimas horas aumentaron.

La actriz y cantante ya había señalado en sus redes que no estaba de pareja actualmente con nadie: “Me interesa aclarar que estoy soltera. Estamos solteras todas. Me mata que me quieren encasillar y meter en una relación”.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul se habrían encontrado en Madrid.

Sin embargo, el periodista Lío Pecoraro señaló a través de su cuenta de Twitter lo contrario: “Tini Stoessel y Rodrigo de Paul juntos. No es especulación, es información. No es potencial. ¡La relación es un hecho!”.

Lío Pecoraro confirmó la relación entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul. Foto: Twitter

Además, Pecoraro también dio detalles sobre la supuesta relación: “Ella hizo dos viajes exclusivamente para verlo, se están conociendo y los íntimos dicen que están de 10″.

Qué pasa entre Sebastián Yatra y Tini Stoessel

Los rumores no solo apuntaban a que Tini estaba iniciando una relación con el futbolista, también había una versión sobre un posible regreso con Sebastián Yatra.

También hay rumores sobre una posible reconciliación entre Tini Stoessel y Sebastián Yatra. Foto: Instagram

Stoessel y el cantante colombiano se vieron durante el casamiento de Ricky Montaner y Stefy Roitman. Además, la última canción del colombiano emocionó a los seguidores de la pareja por su letra.