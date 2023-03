Arianna, la hija de Stephanie Demner, enterneció Instagram con un look animal print

Que Arianna Pella, la hija de Stephanie Demner, es la bebé más popular de las redes no es una novedad. Desde su nacimiento, la mamá comparte postales de ella y sus looks son uno más lindo que el otro. Su último outfit no pasó desapercibido: un tierno body animal print.

Stephanie Demner con Arianna. (Instagram Stephanie Demner)

A esta altura, la pequeña Baby Ari -así la llaman en las redes- ya ha desfilado más de un conjunto que su mamá, Stephie Demner, le regaló en sus primeras semanas de vida. Pero esta vez fue diferente.

Stephanie Demner con Arianna. (Instagram Stephanie Demner)

EL BODY ANIMAL PRINT DE ARIANNA, LA HIJA DE STEPHIE DEMNER

La bebé fue elogiada, una vez más, por un tierno look que traspasó los límites de la ternura. Se trata de un body animal print con mangas rosa viejo. Un auténtico look de mini diva ideal para los días de calor y la comodidad de la pequeña.

La hija de Stephie Demner enamoró con su body combinado de animal print. Foto: Instagram

Pero hubo un detalle que completó el outfit de Baby Ari y dejó a sus seguidores enamorados: un gorrito, también animal print, para completar un vestuario con mucho glam.

El primer look animal print de Baby Ari. Foto: Instagram

LOS ACCESORIOS SOÑADOS DE BABY ARI, LA HIJA DE STEPHIE DEMNER

Este no es el primero ni el último look que Arianna Pella luce en las redes. Cabe recordar que su mamá es influencer y tanto desde su cuenta como desde la de su hija -que tiene Instagram propio- comparte la cotidianeidad de sus vestuarios más top, además de sus accesorios más chic.

Los accesorios Chanel más trendy de Arianna, la hija de Stephanie Demner. Foto: Instagram

Arianna, la bebé más famosa de las redes, cosecha una colección invaluable de accesorios de lujo. Desde chupetes, carteras a mamadernas con diamantes de fantasía, ideales para una it-baby como ella.