Alfa de Gran Hermano filtró a qué velocidad conducía Thiago Medina su moto y estalló la polémica: “No voy a permitir que...”

Tras el accidente automovilístico de Thiago Medina, las especulaciones no han cesado. En ese contexto, muchos cibernautas han culpado al joven de 22 años de la situación, esto por la velocidad en la que conduciría su moto antes de ser impactado por el Corsa en Moreno.

En medio del debate generado en la web, Walter Santiago, salió en defensa de Thiago Medina. Alfa se sumó por videollamada al programa de streaming Se picó y, allí, primeramente remarcó la experiencia que tiene con las motos.

Thiago con Alfa en Gran Hermano.

“Si yo hablo es porque ando en moto desde los 6 años, sé lo que es una moto y no voy a permitir que digan que el accidente es culpa de Thiago”, expresó Alfa durante la intervención que hizo en el ya mencionado programa.

Segundos más tarde, Alfa de Gran Hermano reveló la velocidad que suele usar Thiago Medina para conducir su moto: “Él no le pega a 100 kilómetros por hora, sino a no más de 30 kilómetros por hora”.

Como si lo antes mencionado fuera poco, Alfa precisó que, si Thiago Medina hubiese ido a una velocidad alta antes del impacto con el Corsa “se mete dentro de la guantera”. Es por ello que, el exparticipante de Gran Hermano pidió: “Dejen de decir que manejaba como un loco”.

Después, Alfa se refirió al vínculo que creó con Thiago Medina en el reality más consumido de la Argentina: “Nosotros compartimos muchas cosas en Gran Hermano que ustedes no saben. Era un niño para nosotros”.

Alfa de Gran Hermano apuntó sin filtros contra La Tora

Durante la intervención que hizo en el programa de streaming referido, Alfa se refirió a los comentarios despectivos que Lucila Villar, más conocida como La Tora, ha hecho sobre su persona.

A La Tora de Gran Hermano le fueron infiel.

Puntualmente, la Tora lo acusó de colgarse de Thiago Medina para ganar fama y visibilidad en los medios. Lejos de pasar por alto aquel comentario, la exfigura de Telefe comentó: “Hay mala gente, como los que dicen que busco popularidad con esta situación”.

Después, Alfa de Gran Hermano concluyó: "La Tora lo dijo en su streaming. Yo no te llamé a vos ni a Georgina. Yo no llamé a nadie para hablar de Thiago. Yo no me estoy colgando de Thiago. Romi sabe como yo lo quiero a Thiago".