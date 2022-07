Julio se convirtió en el mes por excelencia para la creación de memes. Los chistes que toman como protagonista Julio Iglesias se volvieron moneda corriente en las redes sociales como anuncio de esta época del año. Pero más allá de la humorada, el reconocido músico estaría atravesando malos momentos de salud.

La informarción la confirmó Jorge Rial en su flamante programa por “Argenzuela” en C5N cuando contó que los aclamados memes sobre el cantante ya no le causan gracia y explicó que debía a que el artista sufre problemas de salud. “Cada vez que los veo ya no me divierto porque me quedó con la imagen que se encontró otro famoso cantante, que fue a visitar a Julio Iglesias a Miami”, comenzó el conductor.

Los mejores memes de julio con las imágenes de Julio Iglesias.

“Este famoso, con sobrenombre de animal, muy amigo de él, está armando una producción musical de duetos. Y dijo que quiere hacer un dueto con él. Por eso lo fue a visitar a su mansión de Miami”, detalló.

Según relató el ex “Intrusos”, cuando este “famoso” llegó a la propiedad no fue recibido por Julio sino que le dieron indicaciones de encontrarlo en el jardín. “Van caminando y a lo lejos se ve la nuca de Julio Iglesias. También se ven mujeres en topless, en la pileta”, reveló.

Julio Iglesias (Foto: AP)

Y reveló: “Cuando se van acercando a Julio Iglesias, ven que no estaba sentado en una silla, sino que está en una silla de ruedas. Está con problemas de movilidad”. En ese sentido, Rial explicó que se trataría de “un problemita de memoria”, lo que padece el artista internacional y reflexionó: “Vive de su imagen. No quiere que nadie lo vea así”.

Por qué Julio Iglesias tenía a “mujeres en topless” en la pileta

El presentador también explicó porque Julio Iglesia estaba rodeado de mujeres en topless en la pileta del jardín de su casa. Según contó Rial “la mujer del cantante, muy religiosa, le dijo a Julio ‘¿qué es eso?, ¿hace falta?’. Y él le dijo: ‘A mi edad los únicos polvos que yo me echo son los que me pongo abajo del brazo y acá, cuando me baño. Pero nadie me va a sacar el placer visual’”.