Juani Mendez es un niño de 12 años de edad que, desde muy pequeño se mostró muy fanático de dos cosas: Messi y el arte. El mismo, desde el jardín de infantes mostró tener un gran talento el cual, supo compartir a través de sus redes sociales llegando, incluso, a ser reconocido por el 30 del Paris Saint Germain.

Lio Messi y su gran gesto con un pequeño fan Foto: Juani Mendez

El gran gesto de Messi

El talento de Juani se hizo viral en las redes sociales, llegando a oidos de Lio Messi quien tras ver su dibujo de él besando la Copa América, le pidió al niño que se lo firmara y entregara así poder colgarlo en el living de su casa.

El encuentro se hizo efectivo, fue Juani quien lo dio a conocer a través de redes sociales con una más que tierna foto de él abrazando a su ídolo y un emocionante mensaje “Pude darle mi cuadro a Lionel Messi. Los sueños se cumplen... este es el primero de muchos que tengo. La felicidad es infinita”.

Lio Messi y su gran gesto con un pequeño fan Foto: Juani M

El padre de Juani muy emocionado de ver a su pequeño cumplir su gran sueño expresaban “Cuando llegamos nos dijeron que los chicos se estaban preparando para viajar. Fuimos a la parte de la concentración, nos dijeron que esperemos que Lionel iba a venir a ver a Juani y cuando apareció, yo como futbolero y con el cariño que le tengo, me quedé petrificado”

Por su parte, el protagonista de esta historia comentaba al borde de las lagrimas, “Ver a Messi fue una alegría bárbara. Yo temblaba porque tenía unos nervios tremendos. Me dio la mano y yo le dije ‘¿te puedo dar un abrazo?’, y me dijo ‘sí’. Le metí un abrazo gigante. Me aguanté la emoción. Tenía unas ganas de llorar y me aguanté hasta que le di el cuadro. Me preguntó tres veces si de verdad lo había hecho yo”.