A Felipe Fort le impidieron cumplir su máximo sueño en la fábrica de chocolate

Felipe Fort recibió una noticia desalentadora durante su viaje a Japón: el proyecto que tenía de agrandar el bocadillo de chocolate de maní más famoso de su fábrica no podrá hacerse realidad, debido a la decisión de un miembro del directorio.

Esta información fue compartida por Thomas Fort, primo del joven heredero, a través de la cuenta de Instagram @lachicadelbrunch.

“No tiene mucha chance de salir. Es una idea que estuvo dando vueltas y sé que Felipe hizo un sondeo en las redes. Yo lo desarrollé e hice el packaging, pero alguien no quiso que saliera”, disparó el primo del joven. Sin embargo, esta no sería la primera vez que le rechazan un proyecto al hijo de Ricardo Fort.

El heredero del “comandante” anunció en febrero del 2022 sus nuevos proyectos en “Felfort”, la empresa familiar. Una de las ideas de felipe era modificar el chocolate “dos corazones”: quería ponerle las frases más populares de su padre.

Felipe Fort, hijo de Ricardo Fort. / Instagram

Algunas de las frases de las que hablaba Felipe Fort: “Maiameee”, “¡Sacá la mano de ahí, carajo!”, “Mamá, cortaste toda la loooz”, “Te vas a quedar electrificada, loca”, “Yo no manejo el rating, yo manejo un Rolls Royce”, o “Basta chicos”.

Siguiendo los pasos del increíble viaje de Felipe Fort en Japón

El joven de 19 años decidió, junto a sus amigos más cercanos, tomarse unas vacaciones destino a Japón. Desde su aterrizaje, Felipe y sus amigos no pararon de compartir todas sus aventuras en sus cuentas de Instagram.

Algunas de sus travesías más recientes fue conocer el Universal Studios Japón que se ubica en Osaka. En este lugar pudo experimentar de volver a jugar al videojuego “Mario Bros” en el Super Nintendo World, un parque de diversiones lleno de actividades para los visitantes.