A 20 días de su detención, cómo está la mansión de L-Gante: la decisión que tomó el dueño de la propiedad

Pasaron casi tres semanas desde que L-Gante fue detenido acusado por privación de la libertad y tenencia ilegítima de arma de fuego. El cantante continúa alojado en la DDI de Quilmes, mientras su mansión del barrio Banco Provincia se mantiene deshabitada y con fajas de clausura.

Este lunes, en “A la tarde”, el programa de América, señalaron que tanto los vecinos como el dueño de la casa quieren que L-Gante ya no regrese allí, en caso de que quede en libertad. “Lógicamente, el dueño de la casa tiene un argumento inquebrantable, que es este episodio policial, un allanamiento, y quiere que Elián se vaya de la casa”, dijo el periodista Diego Esteves.

Así está hoy la mansión de L-Gante. Foto: TN

Para acompañar los dichos, en el ciclo mostraron cómo se encuentra la vivienda hoy. “Deshabitada. El dueño ya habría ordenado que saquen todo, que se da de baja el contrato de alquiler que vencía en diciembre”, agregó.

Pese a estos dichos, desde el entorno del músico aseguran que “nadie en el barrio lo va a sacar”. “La pregunta es por qué la casa está deshabitada, está con fajas de clausura que ha puesto la Policía. No quedó nada adentro de la casa, no quedó absolutamente nada, las imágenes lo muestran. No hay muebles”, concluyó.

Cómo sigue la causa de L-Gante

En el mismo programa, se refirieron a cómo continúa la causa de Elián Valenzuela. Aseguran que habría tenido un encuentro muy emotivo como su expareja, Tamara Báez, su hija Jamaica y su mamá, Claudia Valenzuela. “Se quebró como nunca se lo vio. Está cayendo en la realidad de que ahora puede tener un traslado a Melchor Romero”, indicaron, a la vez que consideraron que el cambio de abogados habría generado una situación de incomodidad.

“En el escenario ideal van a esperar una excarcelación, pero dudo que esa opción sea viable. Hoy el escenario más optimista es un Elián Valenzuela volviendo a su casa con una tobillera electrónica y cumpliendo con una detención domiciliaria”, dijo Esteves.

En cuanto a cómo pasa su días detenidos, en el programa conducido por Karina Mazzoco señalaron: “En total son 16 celdas. Hasta esta mañana, seis detenidos compartían estas celdas. Aunque él está solo en la celda número cuatro, cuenta con una cama, no puedo confirmar si es de cemento o metálica, pero no tiene colchón. Si deseas tener un colchón, tu familia deberá traértelo; si deseas comer, también deberán traerte la comida”.