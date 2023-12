San Pedro se prepara para una temporada turística récord con la apertura del paso fronterizo con Brasil

En la antesala de una nueva temporada turística alta, San Pedro se prepara para recibir un flujo destacado de visitantes con la apertura del Paso Rosales, que conecta directamente con la localidad de Paraíso, en Brasil. Raúl Añaiz, presidente de la Cámara de Comercio del municipio, expresó su optimismo respecto a la reactivación económica que este evento podría generar.

Según Añaiz, la información disponible señala que a partir del 1º de enero, la Policía Federal operará en el lado brasileño del paso fronterizo, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Este cambio se acompaña de la implementación de un sistema de código QR que facilitará el flujo turístico entre ambos países, agilizando el proceso migratorio.

El presidente de la Cámara de Comercio destacó el impacto económico positivo que experimentó la región el año pasado con la apertura del paso, evidenciado en el aumento del movimiento hotelero, estaciones de servicio y actividad comercial en general. A pesar de las dificultades económicas locales, Añaiz anticipa la llegada de un número significativo de turistas y confía en que contribuirán a compensar las caídas en las ventas, especialmente con el aumento de visitantes brasileños.

No obstante, Añaiz reconoció la incertidumbre generada por la inflación y su impacto en el comercio local. “Tenemos un comercio pequeño, no tenemos grandes cadenas comerciales, así que este proceso inflacionario golpea mucho”, afirmó. No obstante, se mostró esperanzado en que el turismo pueda contrarrestar estas dificultades económicas.

En cuanto a las estrategias para atraer a más turistas, Añaiz reveló que están trabajando en promociones especiales, incluyendo un servicio de folletería digital mediante códigos QR.

Finalmente, el presidente de la Cámara de Comercio informó sobre el aumento en el uso del real brasileño en San Pedro, especialmente en supermercados, farmacias y estaciones de servicio. Además, detalló que los comercios más grandes ya están adaptando sus horarios para atender mejor a los consumidores del vecino país.