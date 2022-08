Durante este fin de semana, en Eldorado se pudo ver a un divertido personaje recorriendo las calles de la ciudad en moto y vestido de Minion, sacando sonrisas tanto de niños como adultos.

Un medio local entrevistó a la persona debajo del disfraz, quien resultó ser un joven de 23 años, apodado “Juanchi” el cual dijo que lleva adelante una campaña regalando golosinas a los niños de los barrios de la localidad, en el marco del Mes de las Infancias, que se celebra en Agosto.

El joven contó a medios locales, que esta iniciativa surgió porque un amigo le prestó el disfraz con el cual empezó a repartir golosinas para los niños del barrio Durian del Kilómetro 5 donde reside actualmente.

“Hay bastantes gurisadas, no le avisé a nadie que iba hacer esto, es todo improvisado. Junté las golosinas y comencé a recorrer acá por el kilómetro 5, la cara de alegría y felicidad que tenían los chicos me re impactó y me dije qué tal si lo llevo a todos los barrios que pueda. Tengo la moto que no consume nada de combustible, cargo las bolsitas y le hago feliz a las gurisadas”, relató.

En moto y vestido de Minions regala golosinas a los niños de Eldorado. Foto: Norte Misionero

El joven impulsor de la iniciativa contó que se quedó dinero para comprar más golosinas, sin embargo gracias a la colaboración de otros vecinos, “ya recorrimos casi 17 barrios, en tres días”, destacó.

Y sostuvo que “es una colecta solidaria a todo pulmón, sin fines lucrativos, sin fines políticos ni nada. Soy una persona igual a ustedes que quiere hacer el bien”.

Para quienes quieran colaborar con la iniciativa de “Juanchi”, pueden comunicarse con él a su teléfono 3751-523062.

Fuente: Norte Misionero