Alerta en Eldorado por un hombre que exhibe sus partes intimas en la vía pública.

En las últimas horas, un grupo de mujeres ha alertado a la comunidad de Eldorado sobre la presencia de un individuo que merodea por diferentes áreas de la ciudad acosando a jóvenes y exhibiendo sus partes íntimas en plena vía pública.

Una de las víctimas relató el escalofriante encuentro que tuvo con este hombre mientras esperaba el colectivo en la avenida San Martín, kilómetro 6. Según su testimonio, el sujeto se le acercó y mostró sus partes íntimas.

“Terminé mi jornada laboral y al llegar a la parada de autobús, me senté y de repente apareció este hombre. Al principio no le presté mucha atención porque nunca pensé que algo tan horrendo pudiera suceder. Sin embargo, cuando vi que estaba moviendo su mochila, me di cuenta de lo que estaba haciendo. Fue un momento espantoso; este hombre disfrutó de su acto y, cuanto más incómoda me sintió, más lo exhibía. Todavía estoy en estado de shock debido a lo sucedido”, relató la joven afectada.

La víctima compartió su experiencia en su cuenta de Twitter y, casi de inmediato, otras mujeres se sumaron a la denuncia, revelando que también habían sido acosadas por el mismo individuo.

“Me pasó lo mismo en la parada del kilómetro 4 con ese tipo. No había nadie más en la calle y, cuando crucé, él me siguió hasta la acera de enfrente. felizmente, dos señoras pasaron en ese momento y él huyó corriendo”, comentó otra joven afectada. Además, una usuaria de las redes sociales anunció que su hermana también experimentó una situación similar a la salida del colegio.

Este preocupante casos de acoso callejero ha generado un profundo malestar entre las mujeres de Eldorado. Se espera que las autoridades tomen medidas inmediatas para capturar al perpetrador y garantizar la seguridad de la comunidad.

Fuente: Eldópolis