Un mejor clima político activó compras de bonos y acciones

Avances políticos y la continuidad del programa financiero activaron órdenes de compra desde la apertura de la rueda de este jueves provocando subas en acciones y bonos.

Diferente fue la situación en el mercado cambiario donde el dólar terminó sin variaciones, luego de operar en buena parte de la jornada en baja.

La reacción positiva de los mercados tiene origen en la firma del dictamen de la “ley Bases” y el paquete fiscal que le da fuerza política al Gobierno y al mismo y tiempo le permitirá tener herramientas adicionales para sostener el superávit fiscal sin tener que recurrir a un ajuste mayor que aborte la reacción de la economía.

Con saldo a favor en las cuentas públicas, el repago de los bonos está garantizado y por eso los inversores retomaron las compras luego de varias ruedas en que los papeles argentinos habían sido castigados.

A esta decisión coadyuvó el buen resultado de la licitación de Lecap que cerró el miércoles la Secretaría de Finanzas tomando $ 3,5 billones –de una oferta total de $ 16,5 billones- que fueron depositados en el Banco Central para asegurar la renovación de próximos vencimientos. Esta operación fue un nuevo paso en la estrategia parta sanear el BCRA y encarar la salida del cepo.

En este escenario volvió el apetito por los papeles argentinos que tuvieron subas promedio de 3%. De esta forma, el Riesgo País que la semana pasada había apuntado a 1.500 puntos, retrocedió hasta los 1.312 con tendencia decreciente.

La plaza accionaria absorbió el mismo clima positivo, con un marcado interés en las especies bancarias. El Merval tuvo una fuerte suba de 4,8%, destacándose la performance de BBVA (10,6%), Supervielle (10,9%), Macro (7,2%), Galicia (3,9%). A estos avances también se acopló YPF con un incremento de 7,2% en su cotización.

Los ADR de compañías argentinas que cotizan en Wall Street se movieron casi en espejo. Sobresalieron (BBVA (11%), Supervielle (10,8%), Galicia (7,9%), Macro (6,6%). Por su parte, YPF subió 6,5%, pese a los reveses judiciales que se producen casi a diario en los tribunales de Nueva York en el litigio por el proceso de expropiación.

Qué pasó con el dólar

En el sector cambiario el dólar cerró sin cambios en $ 1.230, luego de haber operado en $ 1.220 hasta los últimos tramos de la rueda.

En la plaza financiera el MEP subió levemente a $ 1.182 y el Contado con Liquidación cedió $ 1.213. El precio mayorista se fijó en $ 894, con lo cual la brecha quedó en 37%.

Al igual que en las últimas jornadas, el volumen de operaciones en el mercado oficial estuvo por debajo de lo esperado para esta época con U$S 220 millones, con lo cual el Banco Central pudo adquirir apenas U$S 38 millones, sumando en el mes U$S 2.458 millones.

Los números confirman el atraso en la liquidación de la cosecha, que de acuerdo a algunas estimaciones habría alcanzado a sólo el 35% del total.

Confianza

El Gobierno nacional insistió en su hipótesis de que la actividad económica tocó piso entre marzo y abril y que a partir de ahora comienza un ciclo virtuoso apoyado en la caída de la inflación.

“La luz se empieza a ver”, afirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni en su conferencia de prensa diaria.

El portavoz señaló que “se discute que tan profundo es el piso de la ‘ve corta (v)’ y en ese marco afirmó que “el punto más bajo ya se llegó a tocar”.

Adorni fue impreciso en la justificación de su postura y sumó datos aislados como la aparición de los créditos hipotecarios, la suba real de algunos salarios, y los progresos que pueden tener sectores como el agro o la minería.

No obstante la apreciación oficial los informes privados muestran leves señales, donde lo más destacable es que se desaceleró la caída de la actividad.

Por ejemplo, el Índice General de Actividad (IGA) de la consultora de Orlando Ferreres arrojó una caída de 3,1% en abril en forma interanual dejando el cuatrimestre con un baja de 6,3%. El dato distinto es que la medición desestacionalizada respecto de marzo exhibió una expansión de 1,1%.

Un reciente informe de la Unión Industrial Argentina (UIA) dio cuenta de un panorama similar, con caídas en todos los sectores productivos durante abril aunque con menor intensidad comparando con marzo.