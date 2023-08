Sergio Massa: “Si soy Presidente, voy a juntar los dólares para sacar al FMI”

Sergio Massa, ministro de Economía y candidato a Presidente de Unión por la Patria, estuvo en Crónica TV este jueves por la noche y repasó las medidas que comenzó a tomar tras las PASO de este domingo con el objetivo de contener la inflación y las consecuencias de la devaluación.

El ministro, que fue entrevistado por Diego Moranzoni, ponderó los “esfuerzos” que están realizando a fin de contener la crisis económica. “Desde el lunes estamos haciendo acuerdos porque lo que no puede pasar es trasladarle el costo a la gente”, dijo.

Enseguida subrayó la más reciente medida que tomaron en cuanto al congelamiento de precios del combustible. “Estuvimos con ocho horas de negociación para congelar los combustibles. El Estado le deja de cobrar impuestos a las empresas”, comentó.

Tal como lo hizo este miércoles en TN, volvió a criticar implícitamente a Martín Guzmán, señalándolo como “un ministro que huyó”. “Cuando asumí como ministro hice lo que debería: tratar de estabilizar. Y no voy a renunciar, yo nunca suelto el timón en medio de la tormenta”, dijo, garantizando que continuará en su rol hasta diciembre.

Si bien aseguró hoy su responsabilidad “no es de candidato sino de ministro”, repasó cómo fueron las PASO y fue crítico con sus dos principales contrincantes para las Generales. “Fue una elección de tercios. Es una elección que está abierta: hay 13 millones de argentinos que no votaron”, analizó.

Luego, mencionó que para él lo de Javier Milei es el Teorema de Baglini, que señala que “cuánto más lejos se está del poder, más irresponsables son los enunciados políticos; y cuánto más cerca, más sensatos”. “Una cosa es lo que dice y otra lo que haría si ganara. Ha doblado muchos temas desde el jueves hasta ahora”, indicó.

También recordó la reunión de la fuerza que encabeza Milei con el FMI y advirtió: “No puede ir a decir que va a eliminar el Banco Central. Hay que bajarlo a tierra, porque si no son frases ‘lindas’ y nada más”.

Sobre Patricia Bullrich, candidata de Juntos por el Cambio, dijo que, según su lectura política, “deberá ser más moderada”. Aunque consideró que la de Milei y Bullrich son “propuestas similares”. “El laburante tiene que saber que Milei y Bullrich proponen que no haya vacaciones pagas, ni aguinaldo ni indemnizaciones”, afirmó.

De cara a las Generales resaltó que, además de la gente que no votó, también hay quienes “pueden votar distinto”. “No es lo mismo tener 130 candidatos que 5″, enfatizó.

Aseguró que muchos de sus compañeros de espacio “están ansiosos” por comenzar con la campaña, pero él debe enfocarse, durante estos diez días, en tomar medidas. “No puedo pedirle a la gente que me vote para los próximos cuatro años si no termino de resolver las cuestiones de los próximos cuatro meses”, subrayó.

No obstante, garantizó cuál será uno de sus principales objetivos en caso de ser convertirse en el próximo primer mandatario: “Si soy Presidente, voy a juntar los dólares para sacar al FMI”.