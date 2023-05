Nueva Moratoria: cómo iniciar el trámite para jubilarse por más de $ 70.000

Este mes, la directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raverta, y el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, anunciaron el aumento del 20,92 por ciento correspondiente a la Ley de Movilidad y un refuerzo para las jubilaciones y pensiones mínimas de 15 mil pesos en junio, 17 mil pesos en julio y 20 mil pesos en agosto.

Y ese aumento también marcará la jubilación mínima a la que accederán quienes soliciten la Nueva Moratoria. Es que, se trata de un “plan de pagos”, pero el resto de las condiciones que establece la Ley Previsional se mantienen.

De esta manera, la jubilación mínima sube a $70.938,23, mas el bono de $15.000. Asimismo, en el mes de junio se pagará el medio aguinaldo, por lo que un jubilado de la mínima percibirá 121.407 pesos. Además, quienes perciban una jubilación o pensión de hasta dos haberes mínimos también cobrarán un proporcional del refuerzo de hasta 5000 pesos. Así, una persona con ingresos de hasta dos jubilaciones mínimas, a partir de junio pasará a percibir 146.876 pesos más el aguinaldo.

Ahora bien, esos son los valores mínimos, y habrá que descontar a la jubilación a la que se acceda -que será la misma de cualquier otro trabajador del rubro del que se hayan completado aportes- las cuotas del plan de pagos.

Cuánto se paga por mes para acceder a la moratoria

Gallo, despejó algunas dudas sobre la nueva moratoria en diálogo con Los Andes, especialmente, cuánto va a pagar por mes una persona que se jubile luego de adherir a este “Plan de Pago de deuda previsional”.

“Dependerá de cuántos años de aportes registrados tenga, de 0 a 29 y 10 meses. El plan de pago permite optar entre 2, 6, 15, 30, 45, 60, 90 y 120 cuotas. Cada unidad de pago es un mes de aporte, y es el 29% de la Remuneración Mínima Imponible (el 29% de $19.758, es decir, $5.729,97)”, explicó.

Asimismo, señaló que se determinó el 29% del salario mínimo a partir del que se empiezan a pagar aportes al sistema previnsional, porque sería el equivalente al 11% de aportes y 18% de contribuciones que aporta cada trabajador y su empleador.

Nueva Moratoria: en caso de regularizar 15 años, el jubilado debería pagar por 180 meses (180x $5.729,97) y tendría una deuda de $1.031.394,60 que, en 120 meses serían $8.595 por mes.

Un ejemplo: cuánto se pagaría si se adeudan 15 años de aportes

De acuerdo con Gallo, en caso de regularizar 15 años, el jubilado debería pagar por 180 meses (180x $5.729,97) y tendría una deuda de $1.031.394,60 que, en 120 meses serían $8.595 por mes. Ese valor se descontaría de la jubilación.

Pero, para acceder al plan de pagos (no a la jubilación), pero sí a las cuotas que ofrece el programa, la persona que espera poder jubilarse tiene que pasar antes por una evaluación sociopatrimonial: se revisan los bienes que posee y los gastos que realiza habitualmente cada persona.

¿Qué se tiene en cuenta en la evaluación sociopatrimonial de Anses?

Para aprobar la evaluación sociopatrimonial el solicitante deberá pasar todos los siguientes puntos:

El ingreso bruto promedio mensual de los últimos 12 meses anteriores a la fecha de la evaluación, no puede superar el límite vigente para el derecho a la percepción de la asignación familiar o piso salarial de Ganancias, hoy de $506.230 brutos.

Esto significa que hay que sumar todos los ingresos que tuvo el jubilado en un año (solo, no de su grupo familiar), y al resultado, dividirlo por 12. El número que resulte, deberá ser inferior a $506.230

Además, en el análisis se tendrá en cuenta que el posible jubilado no haya declarado impuestos a los bienes personales por más de $14.579.424 ((2,4x$506.230)x12). -Se tendrán en cuenta los sueldos brutos en relación de dependencia, los haberes previsionales brutos y los ingresos declarados en el impuesto a las ganancias y/o el rango de ingresos brutos anuales declarados en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS)-.

El análisis también tiene que ver con los bienes registrados. En automotores, no deben superar los $4.849.744 (según el valor que informa la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor, que resulta ser más bajo que el de mercado). En este caso, si una persona tuviera más de dos autos, por la razón que fuere, se considera que le podría convenir más vender uno y pagar los años que adeuda, y jubilarse que mantenerlos.

Además, la persona no puede registrar la tenencia de bienes informados por la Administración Nacional de Aviación Civil, ni tampoco la tenencia de embarcaciones de más de 9 metros de eslora informada por la Prefectura Naval Argentina.

En la evaluación, no se tiene en cuenta la vivienda familiar. Esto significa que si, por ejemplo, una persona vive de rentas, porque tiene varios inmuebles y supera ese valor, el Estado no le va a financiar la deuda previsional, pero sí puede jubilarse, lo que no podrá hacer es pagarla en cuotas.

Gastos con tarjeta de crédito y débito, ¿cuánto se puede gastar por mes y acceder a la moratoria?

El organismo saca un promedio de los gastos que realizó la persona los últimos 12 meses previos a solicitar la moratoria. Los gastos y consumos no pueden superar el 80% del tope de ingresos que se toma en cuenta para el sistema de asignaciones familiares ($404.062), es decir, no puede superar los $323.200.

Esto qué significa, que si un mes, una persona compró un televisor, una heladera, o generó cualquier gasto que exceda ese monto, pero los otros meses no, en el promedio va a dar que gasta menos. Se toma en cuenta solo el dinero que se debita, informado por las entidades financieras a AFIP.

¿A quiénes alcanza?

● Mujeres de 60 años o más y varones de 65 años o más que no poseen los 30 años de aportes requeridos.

● Podrán regularizar períodos faltantes hasta diciembre de 2008 inclusive.

● El Plan de Pago de Deuda Previsional es incompatible con otras moratorias previsionales que no se hayan saldado antes del 31 de diciembre de 2021.

● El monto a descontar no puede exceder las 120 cuotas mensuales ni el 30 por ciento del haber mínimo vigente.

Para más información, las personas interesadas pueden ingresar aquí.

Paso a paso, ¿cómo sacar un turno?

1-Ingresá a Mi Anses

2-Colocá tu CUIL (con tu número de documento, podés averiguar tu número de CUIL desde aquí)

3-Colocá tu clave de seguridad (la podés crear o recuperarla desde este enlace)

4-Si te faltan aportes, reuní la documentación que pruebe los períodos trabajados: certificaciones de servicios, recibos de sueldo, comprobantes de afiliación a obra social o Declaración Jurada.

5- Solicitá un turno para atenderte en una oficina de ANSES. El día del turno no olvides llevar tu DNI. (SACAR TURNO).