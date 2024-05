Luz de alerta por el retraso en la liquidación de la cosecha

El ritmo de liquidación de la cosecha resulta menor al previsto y esta situación es subrayada por analistas económicos que advierten posibles problemas en el plan cambiario que eventualmente golpeen en el precio del dólar y en la inflación, además de un eventual cambio de expectativas.

Un informe de la Bolsa de Cereales señaló que al momento se cosechó el 36% de la soja disponible, lo que representa una demora de 12 puntos respecto al promedio de los últimos cinco años.

Este retraso representan unas 6 millones de toneladas que traducido en divisas equivalen a U$S 2.500 millones.

Datos surgidos de las operaciones cambiarias del Banco Central muestran que la liquidación de cereales es del orden de U$S 80 millones, valor que está por debajo del promedio histórico para este momento.

Por su parte, la Cámara de la Industria Aceitera de la República

Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) informaron “que en abril las empresas del sector liquidaron U$S 1.910 millones, que representa una suba en relación a marzo de 27%, pero una baja 21.5% en relación al mismo mes del año pasado (dólar soja) y una mejora del 23% en relación al acumulado de este año en comparación con el año 2023 (período afectado por la sequía)”

En su último informe semanal la Consultora Portfolio Personal Inversiones (PPI) consideró que “aunque en un principio la cosecha se habría retrasado debido a las condiciones climáticas, expertos del sector consideran que el precio de los commodities y el tipo de cambio efectivo desalentaría ventas masivas de los productores”.

Como dato adicional que sostiene su posición señaló que “al observar las cifras de la Secretaría de Agricultura se evidencia que los productores prefieren refinanciar sus deudas en dólares contraídas en la campaña 2022/2023 (sequía) antes que vender para saldarlas. “Sólo 24% de lo comercializado de soja tiene precio fijado (9,7 MTn/12,8 MTn), mientras que 45% del maíz (7,3 MTn/16,2 MTn)”.

El economista Salvador Vitelli precisó que “la liquidación del agro cayó 21.6% interanual en abril 2024″ con lo cual es “el abril con menos liquidaciones desde 2020 (pandemia)”.

Esto demuestra, que si bien los problemas climáticos influyen, la expectativa de los productores también juega un rol determinante en la toma de decisiones.

Sobre esta situación se pronunció el ministro de Economía, Luis Caputo, en su última aparición pública: “Hay un factor especulativo innato tanto en el productor como en las cerealeras que nosotros no controlamos. Podemos garantizar la máxima estabilidad posible para reducirlo a la mínima expresión pero no puedo vaticinar algo que no está en nuestro control”.

Sin embargo, el Secretario de Coordinador del Políticas Productivas, Juan Pazos, realizó una reunión el último martes con analistas de granos para enviarle un mensaje a los productos en el sentido de que les conviene liquidar porque no habrá devaluación y el dólar blend (liquidación 80% MULC y 20% CCL) puede desaparecer.

A esto se sumó en las últimas horas una declaración del presidente Javier Milei descartando la posibilidad de una devaluación para ganar competitividad.

El último trabajo de la consultora Ecolatina coincidió con el factor climático como motivo del retraso y en la especulación de los productores.

“La liquidación de la cosecha se encuentra afectada por cuestiones logísticas y climáticas, por lo que se espera que muestre un mejor desempeño en las próximas semanas”, señaló la firma.

Sobre las expectativas de liquidación consideró que “si bien las autoridades podrían ofrecer mayores incentivos a los productores para fomentar la liquidación, la cuestión pasa por las expectativas. El esquema se considerará sostenible siempre y cuando los tenedores de los granos no perciban que puede ocurrir un nuevo salto discreto del tipo de cambio oficial en el corto plazo. En pocas palabras, frente a una expectativa de devaluación en el corto plazo, no hay incentivo que sea suficiente”.

Una opinión similar tiene ABC Mercados que analiza día a día el nivel de movimiento en el Mercado Unico y Libre de Cambio (MULC): “La cosecha gruesa todavía no se siente en el mercado, los exportadores de cereales y oleaginosas vienen liquidando en un promedio que da por debajo de US$ 80 millones en las últimas dos semanas”.

A estas opiniones se sumó el analista Gustavo Ber quien indicó que “los operadores siguen atentos al menor ritmo que vienen intercalando en algunas ruedas las compras del Banco Central a partir de los vaivenes de los volúmenes y de la mayor participación de los importadores, aun cuando se confía que este respiro sería transitorio frente a la próxima aceleración de las liquidaciones de la cosecha gruesa”.

Pese a las múltiples señales en contrario, los productores siguen esperando un cambio en el ritmo del crawling peg (devaluación diaria) que aplica el Banco Central.

Milei y Caputo están firmes en su posición de no devaluar y se esfuerzan para desactivar expectativas en ese sentido y lograr un mayor flujo de divisas que por ahora no se aprecia. La acumulación de dólares en el próximo trimestre es fundamental para los planes del Gobierno con relación a la salida del cepo.

En este escenario, durante abril el BCRA acumuló sumó por U$S 3.348 millones, el mejor resultado del año. No obstante ello, las reservas brutas sólo subieron en el mes sólo U$S 448 millones debido al pago de vencimientos en moneda extranjera.

La buena noticia viene por el lado del clima ya que se esperaban precipitaciones por encima de lo normal para las próximas semanas, pero en principio habría un cambio favorable.

“La primera semana de mayo se presenta como un alivio esperado para los productores de la región pampeana”, según la Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), que señaló que “se esperan condiciones óptimas para avanzar en la cosecha de soja, una de las más retrasadas de los últimos ocho años”.

“Con un 40% de la soja de primera aún sin recolectar, los pronósticos alentadores indican una disminución de precipitaciones, muy por debajo de las expectativas previas. Los registros más significativos fueron mínimos en el último fin de semana, con apenas 2,4 milímetros en General Pinto, y en el resto, las lluvias se mantuvieron en cantidades ínfimas”, señalo la entidad.

En consecuencia, este rendimiento debiera comenzar a observarse con fuerza en los mercados financieros en los próximos días.