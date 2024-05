El ministro Abad habla de la actualidad económica de Tucumán

Durante la mañana del viernes, el móvil de Tucumán con Todo mantuvo una conversación con el titular de la Cartera de Economía de la Provincia, Daniel Abad. Durante la misma, el Ministro habló respecto a las gestiones que está realizando el Gobernador Osvaldo Jaldo en Buenos Aires, la entrevista con el Ministro del Interior, Guillermo Franco, y los distintos temas que se vienen planteando y que afectan la economía de la provincia. Desde su despacho, Abad así explicaba la situación:

-Haciendo referencia a la media sanción de la ley de base, esperando que entre a Cámara de Senadores, ¿qué repercusión tendrá en la economía de nuestra provincia?

-Bueno, es lo que venimos hablando hace ya bastante tiempo, a Tucumán, a todo el país, a todas las provincias, cuando se eliminó la cuarta categoría del impuesto a la ganancia, las provincias dejaron de percibir la coparticipación de ese impuesto. Así que ahora lo que ha hecho Diputados es sancionar el paquete fiscal, que se llama, adentro de la ley base, y ese paquete fiscal incluye la reincorporación del impuesto a la ganancia como impuesto de los ingresos personales. Si se sanciona por senadores sería bueno, lo que pasa es que hay que ver, se están manejando mínimos no imponibles altos, entre 1.800.000 solteros, 2.400.000 casados, y eso va a ser menos plata que la que recibíamos antes, cuando estaba vigente el impuesto el año pasado. Pero bueno, vamos a ver si no se modifican estos montos en Senadores, si sale la ley sancionada tal cual está, y después el Ejecutivo la tiene que promulgar.

-De ser sancionada en la Cámara de Senadores, ¿aproximadamente ustedes estiman en qué tiempo podría ser en el transcurso de este año?

-Esperemos que sea lo más rápido posible, porque seguramente después va a haber que reglamentarla, obviamente se la promulga, se la publica, se la va a tener que reglamentar. Esperemos que sea lo más rápido posible, de la manera que se puede empezar a pagar a partir de ese mínimo no imponible, que para una zona como Tucumán son muy pocas personas las que entrarían en esos montos. Los que más están preocupados y que no quieren que se sancionen con esos montos son, por ejemplo, los de las provincias de la Patagonia, cuyos sueldos son altos y el impuesto sería alto.

- ¿Cómo está la recaudación provincial?

-Viene cayendo la recaudación en términos reales, tanto la nacional como la provincial, como consecuencia de la recesión. Hoy estamos en un periodo de recesión en donde obviamente se vende menos, y al venderse menos se recauda menos, y eso hace que venga menos impuesto coparticipable, por un lado, y la recaudación provincial también. Estamos hablando en términos interanuales, aproximadamente un 20 o un 24%.

-Y la coparticipación, ¿cuánto ha perdido la provincia?

-Febrero contra febrero, un 26%. Es una cifra importante porque, de alguna manera, eso nos obliga a acomodar todos los días la finanza provincial.

-En montos económicos, ¿cuánto sería?

-Estamos hablando aproximadamente de 25.000 millones en números redondos de pérdida de recaudación. Es una cifra muy importante, casi un cuarto de la planilla salarial.

-Usted plantea esta baja de recaudación, pero por ejemplo estos días empezaron a aparecer los créditos sin interés a 12 cuotas, las tasas de interés bajan. ¿Cree que con esto se va a mover el comercio, las actividades?

-Sí, lo que se trata de hacer con eso es obviamente vender más. Las ofertas de temporada, como usted dice, mayores cuotas en las tarjetas de crédito, que se baje la tasa de interés en aquello que tiene tasa de interés. A ver, lo que se trata es de estimular el consumo. El consumo representa en el Producto Bruto Interno en la Argentina el 70% aproximadamente. Así que estimular el consumo significa para las provincias y para la Nación mayor recaudación.

-Ayer el Gobernador en la reunión con el Ministro del Interior ha planteado el tema del citrus. Concretamente, ¿qué es?

-El tema del citrus tiene un problema de mercado mundial porque apareció un jugador nuevo, como se dice en la jerga, que es Sudáfrica. Sudáfrica tiene costos menores a nosotros, y además está más cerca de los centros de consumo, como puede ser Europa. Los costos de logística que tiene el citrus, en ese sentido, son mucho más bajos que los nuestros. Un barco nuestro para llegar a Europa demora 40 días, cuando se consigue el barco. De manera que es un competidor importante en ese sentido. Así que lo que se está tratando, por ejemplo, el citrus es gas dependiente, consume mucho gas, y con el incremento del gas y el tema del invierno, lo que se está buscando es, primero, que se garantice el abastecimiento, para ver si puede haber algún tipo de tarifa plana en el tema del gas.

-Pero en Tucumán también había un problema del citrus, que eran dos o tres empresas que manejaban prácticamente el mercado, y se habían planteado algunos “tironeos” en esta actividad.

-No, lo que pasa es que usted tiene que separar ahí lo que es el aceite, lo que es la fruta fresca, de los otros subproductos del citrus. Sí, es cierto, hay empresas que tienen contratos con embotelladoras importantes, conocidas, y eso les da una ventaja con relación a sus costos y a su rentabilidad. Pero bueno, son contratos que tienen cada una de ellas, la actividad privada, y nosotros ahí no podemos interferir, ni debemos interferir. Acá lo que tratamos de hacer es ayudar a los agricultores, a los pequeños agricultores, a ver cómo podemos mejorar la ecuación, la rentabilidad, reitero, con el tema del gas.

-Y en cuanto al tema de la SUBE, ¿usted lo ve viable? ¿Está la tecnología? ¿Va a avanzar?

-Bien, hay un tema con el tema de la SUBE, digamos, si bien se ha hecho, a ver si no se puede aprovechar la tecnología, la tarjeta Ciudadana, para no irnos tan largo en el tiempo, porque lo que se busca con la SUBE es que el subsidio llegue directamente al consumo, es decir, a la demanda, como se llama, no a un subsidio de la oferta como se venía dando antes. Así que cualquiera de las dos, bienvenida sea, porque eso le va a liberar el bolsillo a aquellos que, de alguna manera, reciban el subsidio por el lado de la tarjeta.

-Dicen que Tucumán es una de las privilegiadas ahora en el trato con la Nación. ¿Usted lo ve de privilegio?

-No, a ver, estamos en un marco, nosotros hemos elegido el diálogo con la Nación. Ese diálogo tiene, obviamente, una ida y vuelta, en el sentido de que usted colabora, por ejemplo, se ha visto ahora en la sanción de la ley, en el aspecto parlamentario, y nosotros recibimos una contrapartida. Por ejemplo, ha salido publicado en el boletín oficial que a veces tenemos necesidades coyunturales de caja y la Nación nos asiste a un costo muchísimo menor que asistía antes una entidad bancaria. Es una ida y vuelta en el marco de la negociación, el gobernador ha elegido, no ser aliado, sino trabajar en conjunto con la Nación bajo la consigna que, si la Nación le va bien, le va a ir bien a todos los tucumanos.