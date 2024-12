El Indec confirmó la recuperación de la economía en octubre.

La economía continuó el proceso de recuperación en octubre y avanzó 0,6% con relación a septiembre, según informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

No obstante, en la medición interanual registró una caída de 0,7% y mostró una desaceleración con relación a los meses previos.

De esta forma, en 10 meses la actividad acumula una contracción de 2,7%, comparando con el mismo período del año pasado.

Los datos corresponden al Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) que el Indec difunde todos los meses a modo de adelanto de la evolución del PBI que se difunde en forma trimestral.

La evolución con relación a septiembre muestra una continuidad del proceso de reactivación económica, que cerró el tercer trimestre con un crecimiento de 3,9%.

En caso de afirmarse la tendencia favorable, 2024 puede terminar con una caída del PBI menor al 3% pronosticado.

“La economía está despegando a ritmo vertiginoso”

Durante su presentación en la Bolsa de Comercio, el presidente, Javier Milei, destacó que “ya se están dando las señales de que la economía está despegando a ritmo vertiginoso” y afirmó que el “nivel de actividad está por encima del nivel que heredamos”.

Para apuntalar la recuperación de la actividad, el Gobierno confía en las inversiones que generará el RIGI.

“Ya tenemos solicitudes por el equivalente de casi US$ 12 mil millones mientras que del último viaje al exterior me traje casi 3.000 palos verdes de inversiones, que es la inversión de Río Tinto por US$ 2.500 millones, y la de Stellantis que la van a aplicar acá por cerca de US$ 400 millones de dólares para los motores de las RAM”, precisó el presidente.