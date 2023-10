Carlos Melconian anticipó una nueva devaluación después de las elecciones: “Da 500 pesos, redondo”

El economista Carlos Melconian, quien sería el ministro de Economía si gana Patricia Bullrich, dijo este miércoles que después de las elecciones, el Gobierno volverá a devaluar - tal como lo hizo luego de las Paso- y el dólar pasará de 350 a 500 pesos.

“El dólar a 1.000 es caro o barato depende de quién gane. Al candidato libertario (Javier Milei) no le alcanza. Sin dólares... la dolarización no se puede hacer con cualquier tipo de cambio. Pero si entramos en un programa racional, con un formato de nuevo mercado cambiario, es un tipo de cambio alto, de miserabilidad para la Argentina. Te das cuenta cuando te sentás a comer con una mesa de turistas al lado. Los tipos no pueden creer el tipo de costo”, explicó Melconian en una entrevista con Radio Mitre Buenos Aires.

“Nosotros nos presentamos con un programa sólido, posible, real y que no necesita ningún estallido previo. Pero queremos aclarar algo: Argentina está con un dólar que no sirve para nada, de 350 pesos oficial. Este es un tipo de cambio como el que recibió Alberto Fernández de Macri. Si Fernández, que devaluó todos los días, no se hubiera atrasado, eso era 350 pesos”, advirtió.

Y remarcó lo sucedido luego de las primarias: “Massa sinceró (el tipo de cambio) cuando terminó la Paso. Lo que hay que avisarle al hombre común es que 350 fijo con 12% de inflación vuelve a estar mal. Es un signo de interrogación para después de la elección... 30, 40%. Todo el mundo sabe eso. Pero hay precios reprimidos que funcionan con ese precio”.

Sinceramiento

“La gente tiene que empezar a meterse en la cabeza que el dólar a 350 tiene que ser sincerado, como mínimo, por la inflación ocurrida. Y eso va a ocurrir. Sería extraordinario que el ministro (Massa), si no entra en segunda vuelta, se siente a hablar de estos sinceramientos. Sería muy bueno para la Argentina que toda la inflación inercial vaya ocurriendo previamente, para que el próximo gobierno no cargue con esa inflación”, afirmó Melconian.

“Yo estoy planteando una transición donde, frente a la irresponsabilidad y la magia y el salto al vacío que se autoadjudicó el propio candidato (Milei), en el medio hay que dar tranquilidad. Las transiciones son así. Apelo a la madurez de la sociedad y la clase política. Si no pasa eso, se va a encargar la realidad”, advirtió sobre un posible triunfo de Milei.

Melconian resaltó que “aun el más ignorante” ve que “un peso hoy el mes que viene le rinde 12% menos”.

“Ya hay productos que están valuados a otro dólar. No hay ninguna posibilidad de bajar la inflación en Argentina si esos precios no se sinceran. El título s ‘tranquilidad, paz’”, propuso.

Y explicó que “es mentira que se necesite una hiperinflación” para cambiar todo.

“Lo que estás viendo con esta administración es que es evidente un ajuste de precios. Y es imputable 100% a esta administración”, enfatizó.

Habló entonces de lo que puede pasar con el dólar. “Si se sigue esta línea que estoy proponiendo, ese lunes el Gobierno va a poner el famoso 350 más la inflación de agosto, septiembre y octubre. Y ese será un nuevo tipo de cambio que no va a asombrar a nadie. Da 500 pesos, redondo, es una cuenta matemática”, señaló el expresidente del Banco Nación.