Video: la reacción de Juan Sebastián Verón después de que Estudiantes se consagrara campeón

La final en Santiago del Estero llegaba a su fin. Estudiantes volvía a consagrarse campeón después de una definición por penales muy emotiva y todos esperaban la entrega de premios.

La pelea del club con AFA, encabezada por Juan Sebastián Verón, el presidente del Pincha suspendido luego del pasillo de espaldas a Rosario Central, era un condimento más.

LA REACCIÓN DE VERÓN CON EL CAMPEONATO DE ESTUDIANTES

En la cancha, se veía la consagración de Estudiantes en la que Claudio Tapia, el presidente de AFA debía entregarle la copa a Estudiantes. Al estar suspendido Verón, quien recibió el título fue el vicepresidente Martín Gorostegui.

Estudiantes campeón, contra todo y contra todos

Pero, en las tribunas, la Brujita festejó con los hinchas y con su familia quienes viajaron a Santiago del Estero. El presidente de Estudiantes cantó y bailó antes de bajar a saludar al plantel y al cuerpo técnico.

Aquí el video de Verón celebrando un nuevo galardón para Estudiantes: