Estudiantes es el campeón del Clausura en una infartante definición por penales ante Racing

Se termina el convulsionado 2025 para el fútbol argentino y Racing de Avellaneda con Estudiantes de La Plata disputan el título del Torneo Clausura. En el estadio Madre de Ciudades de Santiago Santiago del Estero, la Academia ganaba 1 a 0 con gol de Adrián Martínez en el complemento. Lo igualó Carrillo, en tiempo de descuento. En los penales festejó el Pincharrata.

Maravilla Martínez cortó su sequía, marcó el gol ante Boca y llevó a Racing a la final del Torneo Clausura. (Fotobaires)

Racing eliminó al gran candidato Boca en la Bombonera y quiere imponerse para demostrar que es el mejor equipo del año, más allá del título otorgado a Rosario Central. Y Estudiantes, ganador una vez más del clásico de La Plata en semifinales, se rebeló contra la AFA y pelea contra todos.

Gimnasia y Estudiantes juegan el clásico de La Plata por un lugar en la final del Torneo Clausura. (Fotobaires)

El ganador del duelo jugará el Trofeo de Campeones ante Platense el próximo 20 de diciembre en el Estadio Único de San Nicolás, en la última cita oficial del año en el fútbol argentino.

EL PARTIDO ENTRE RACING Y ESTUDIANTES

En los primeros minutos, ambos equipos anunciaron con su arranque que el partido iba a ser muy disputado en todos lo sectores de la cancha. Con mucha presión alta de parte de volantes y delanteros.

El primero que anunció fue la Academia con un par de disparos de Duvan Zapata, el atacante por afuera que acompañó a Adrián Martínez en la línea más adelantada de su equipo.

VERGARA presionó en la salida a Núñez, robó la pelota y casi convierte el primero de Racing 💥



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/sAXNw8jdac — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 14, 2025

Luego contestó Thiago Palacios para el equipo dirigido por Eduardo Domínguez con una muy buena jugada colectiva terminada en forma defectuosa por el delantero.A los 29, lo tuvo Carrillo luego de una habilitación de Gómez pero el arquero Cambeses ahogó el grito de gol.

CAMBESES LE SACÓ A CARRILLO EL PRIMERO DE ESTUDIANTES 🧤



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/lzvKZunWnn — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 14, 2025

A los 44, volvió a llegar el Pincha. Con una pelota del centro a la izquierda que terminó en el colombiano Cetré que probó de afuera pero el arquero Cambeses volvió a atajar, sin dejar rebote.

Racing vs. Estudiantes de La Plata. (Gentileza Clarín)

En el inicio del complemento, luego de un par de jugadas en los que hubo algo de polémica, a los cinco llegó Estudiantes con un centro de Palacios que Carrillo interceptó en el área pero le pegó mal y la pelota se fue desviada.

¡INCREÍBLE LO QUE SE PERDIÓ CARRILLO!



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/dtjAkttXDU — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 14, 2025

El paso del tiempo sumado al desgaste hecho en la etapa inicial y al calor de la noche santiagueña empezó a conspirar contra el buen juego y las chances de los dos equipos que querían ser campeones del fútbol argentino.

Cuando todo hacía presumir que el partido iba a pasar a definición en tiempo extra y luego penales, el que apareció fue Adrián Martínez que, con una exquisita definición, dejó parado al arquero Muslera para empezar a festejar un nuevo título para la Academia.

¡¡¡HAY QUE CERRAR EL ESTADIO!!! ¡¡¡GOLAZO DE MARAVILLA MARTÍNEZ EN LA FINAL!!! GANA RACING 1-0 ANTE ESTUDIANTES



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/f6FwXXW2se — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 14, 2025

Segundos después de que se dictara los seis minutos adicionales llegó el empate de Guido Carrillo. El delantero metió un cabezazo letal después de un centro de Sosa desde la derecha. Así, la definición pasó al tiempo extra.

¡¡LLEGÓ EL EMPATE AGÓNICO DE ESTUDIANTES!! GUIDO CARRILLO DE CABEZA PUSO EL 1-1 ANTE RACING EN LA FINAL



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/o7CMH8MQcW — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 14, 2025

En el primer período del tiempo extra, estimulado por el gol del empate, fue Estudiantes quien estuvo cerca de un nuevo desnivel pero los delanteros no tuvieron puntería a la hora de la definición.

DE MILAGRO NO FUE GOL DE ALARIO ❌⚽ Estudiantes estuvo cerca del 2-1 ante Racing



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/jG05uu4G2F — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 14, 2025

Luego respondió Racing con un disparo de Colombo que pasó muy cerca del arco de Muslera que no podía hacer mucho.

COLOMBO se animó y su remate pasó cerca del arco de Muslera 🎯



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/v1G1PwcPQN — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 14, 2025

En el final del segundo tiempo suplementario, Fernández tuvo la última chance para desnivelar pero falló y el partido pasó a definición por penales.

TOTO FERNÁNDEZ LO TUVO EN LA ÚLTIMA JUGADA Y HAY PENALES ENTRE RACING Y ESTUDIANTES



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/Xmkrs8HOsZ — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 14, 2025

LOS PENALES QUE CONSAGRARON A ESTUDIANTES

En la definición por penales empezó pateando Estudiantes. José Sosa marcó el 1 a 0, de derecha cuando Cambeses eligió el otro palo. Adrián Martínez buscó el empate y lo consiguió con un disparo de zurda cruzado que dejó sin chances a Muslera.

Edwin Cetré fue el encargado del segundo penal para el Pincha pero Cambeses le adivinó la intención y le atajó su tiro. El desnivel fue de Luciano Vietto que, con un tiro suave, a la izquierda del arquero que se tiró a la derecha y puso las cosas 2 a 1.

Alario, con un derechazo cruzado, puso el empate para los de La Plata. El defensor García Basso tuvo su chance y puso el 3 a 2, de zurda, rasante haciendo estéril la estirada de Muslera.

El cuarto penal para Estudiantes fue de Tobio Burgos que sometió a Cambeses de zurda. Para Racing fue el uruguayo Martirena quien anunció mucho su disparo y su compatriota Muslera se lo sacó dejando con vida a los albirrojos.

El quinto penal fue de Meza que, también de zurda, puso el 4 a 3 para Estudiantes. Santiago Sosa, para Racing buscó igualar la serie y lo logró extendiendo el suspenso y lesionándose en el disparo.

PARDO ERRÓ EL PENAL Y ESTUDIANTES ES CAMPEÓN DEL TORNEO CLAUSURA TRAS GANARLE A RACING POR PENALES



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/IOvnlZ1j6F — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 14, 2025

En el sexto disparo para el Pincharrata fue Rodríguez que, pateó a la derecha del arquero que no pudo tapar el tiro. Franco Pardo desvió su penal, pegó en el palo y Estudiantes terminó festejando el título de campeón del Clausura.

LA CELEBRACIÓN DE ESTUDIANTES CAMPEÓN DEL TORNEO CLAUSURA 2025 🔴⚪#LPFxTNTSports pic.twitter.com/kQBJPHHE9i — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 14, 2025

ASÍ LLEGÓ RACING A LA FINAL

Este Racing de Gustavo Costas tiene épica. Lo demostró al vencer 1 a 0 a Boca, que asomaba como el máximo candidato en los playoffs. Y lo hizo con un gol de Adrián “Maravilla” Martínez, el ex Instituto, que mostró las garras tras 10 partidos sin convertir.

Racing le ganó a Boca en la Bombonera, con un gol de Adrián Maravilla Martínez, y se clasificó a la final del Torneo Clausura. (Fotobaires)

En octavos la Academia eliminó a River en un partidazo 3 a 2, y se impuso en cuartos ante el Tigre de Diego Dabove por penales, tras igular 0 a 0 los 120 minutos.

EL CAMINO DE ESTUDIANTES HACIA LA FINAL

Casi por la ventana, en el octavo puesto y porque rivales directos como Belgrano no gananaron en la última fecha. Así clasificó Estudiantes, tras su irregular semestre. Pero en los mano a mano el equipo de Eduardo Domínguez mostró lo competitivo que es.

El pasillo de espaldas de Estudiantes a Central (Fotobaires)

Le arruinó el festejo a Rosario Central, por el pasillo de espaldas y al derrotarlo 1 a 0 en Arroyito, y ya en cuartos superó en Santiago a Central Córdoba. Para volver a pisar fuerte en semifinales contra Gimnasia, con el 1 a 0 en la casa del Lobo.

FORMACIONES DE RACING Y ESTUDIANTES

Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Agustín García Basso y Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa y Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez y Duván Vergara. DT:Gustavo Costas.

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pirez, Santiago Núñez y Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar y Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Cristian Medina y Edwuin Cetré; Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.