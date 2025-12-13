El agónico gol de Carrillo para que Estudiantes le empate a Racing en la final del Clausura

En Santiago del Estero, el calor de la noche empezaba a cerrar una fiesta para Racing que le ganaba por la mínima a Estudiantes con gol de Maravilla Martínez. Pero lo que parecía cerrado tenía un capítulo más en la agonía del partido.

Los dirigidos por Gustavo Costas saboreaban un nuevo título pero el equipo de Eduardo Domínguez no se dio por vencido y encontró su premio en el cierre.

EL GOL DEL EMPATE DE CARRILLO PARA ESTUDIANTES

Martínez había abierto el marcador para Racing a los 36 minutos del complemento con una exquisita definición, de emboquillada ante la salida del arquero uruguayo Fernando Muslera.

¡¡¡HAY QUE CERRAR EL ESTADIO!!! ¡¡¡GOLAZO DE MARAVILLA MARTÍNEZ EN LA FINAL!!! GANA RACING 1-0 ANTE ESTUDIANTES



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/f6FwXXW2se — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 14, 2025

Y, cuando el equipo de Avellaneda ya ensayaba el festejo, llegó el gol del empate en tiempo de descuento. A los 47, José Sosa metió un centro quirúrgico y Guido Carrillo les ganó a todos para poner el empate.

Racing vs. Estudiantes de La Plata. (Gentileza Clarín)

El centrodelantero marcó el 1 a 1 y dejó la definición para el tiempo extra que, con el calor reinante, era un condimento especial para determinar el campeón del Apertura.

El gol de Carrillo en el cierre del partido: