El golazo de Maravilla Martínez con el que Racing se sentía campeón del Clausura

Racing se puso en ventaja ante Estudiantes en final del Torneo Clausura, con un golazo de Adrián Martínez a los 36 minutos de la segunda etapa. Pero la anotación del ex Instituto no alcanzó para que la Academia se coronara en los 90 minutos en Santiago, porque el indómito “Pincha” lo empató en tiempo adicionado. Dramático cierre.

Maravilla, que había vuelto al gol tras 10 partidos de sequía en las redes y para la victoria sobre Boca en semifinales, definió al crack, con una media vuelta en el área y por sobre el arquero rival, Fernando Muslera. Un gol bárbaro.

¡¡¡HAY QUE CERRAR EL ESTADIO!!! ¡¡¡GOLAZO DE MARAVILLA MARTÍNEZ EN LA FINAL!!! GANA RACING 1-0 ANTE ESTUDIANTES



December 14, 2025

Parecía para Racing, pero Estudiantes no se rindió. Había sido mejor en la final, y en la última bola encontró premio en un tiro libre que conectó de cabeza Guido Carrillo para el 1 a 1.

¡¡LLEGÓ EL EMPATE AGÓNICO DE ESTUDIANTES!! GUIDO CARRILLO DE CABEZA PUSO EL 1-1 ANTE RACING EN LA FINAL



December 14, 2025

MARAVILLA MARTÍNEZ Y EL INVICTO QUE CORTÓ

Con su golazo, Adrián Martínez terminó con la marca de vallas invictas que exhibía Fernando Muslera. El arquero uruguayo no había concedido goles en los playoffs.

Racing vs. Estudiantes de La Plata. (Gentileza Clarín)

Triunfo de Estudiantes sobre Rosario Central 1 a 0 en octavos, también por la mínima contra Central Córdoba en Santiago por cuartos, y 1 a 0 en el clásico ante Gimnasia en las semifinales: fueron 375 minutos en total.