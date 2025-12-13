El golazo de Maravilla Martínez con el que Racing se sentía campeón del Clausura

Racing se puso en ventaja ante Estudiantes en final del Torneo Clausura, con un golazo de Adrián Martínez a los 36 minutos de la segunda etapa. Pero la anotación del ex Instituto no alcanzó para que la Academia se coronara en los 90 minutos en Santiago, porque el indómito “Pincha” lo empató en tiempo adicionado. Dramático cierre.
Maravilla, que había vuelto al gol tras 10 partidos de sequía en las redes y para la victoria sobre Boca en semifinales, definió al crack, con una media vuelta en el área y por sobre el arquero rival, Fernando Muslera. Un gol bárbaro.
Parecía para Racing, pero Estudiantes no se rindió. Había sido mejor en la final, y en la última bola encontró premio en un tiro libre que conectó de cabeza Guido Carrillo para el 1 a 1.
MARAVILLA MARTÍNEZ Y EL INVICTO QUE CORTÓ
Con su golazo, Adrián Martínez terminó con la marca de vallas invictas que exhibía Fernando Muslera. El arquero uruguayo no había concedido goles en los playoffs.
Triunfo de Estudiantes sobre Rosario Central 1 a 0 en octavos, también por la mínima contra Central Córdoba en Santiago por cuartos, y 1 a 0 en el clásico ante Gimnasia en las semifinales: fueron 375 minutos en total.