Deslumbrante: así ingresaron Racing y Estudiantes para disputar la final del Clausura

Racing de Avellaneda y Estudiantes de La Plata se cruzaron en Santiago del Estero por la final del Torneo Clausura. Y el ingreso al campo de juego fue maravilloso, con las dos parcialidades y un colorido despliegue.

Los fuegos artificiales y bengalas, con el albiceleste y el rojo y blanco confundiéndose en la noche de Santiago, le dieron un marco espectacular a la final entre la “Academia” y el “Pincha”.

Una vistosa y ajustada puesta en escena para recibir a los finalistas del Clasura, que dejaron en el camino a Boca en la Bombonera, en el caso de Racing, y a Gimnasia en el clásico plantese, por el lado de Estudiantes.

POLÉMICA POR EL PREMIO PARA EL CAMPEÓN

El título del Torneo Clausura otorga prestigio y la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores, pero el premio económico despertó la controversia.

Es que la cifra resulta “muy inferior” a la que se adjudican los campeones de las principales ligas de Sudamérica y Europa: 500.000 dólares, monto entregado por la Conmebol, lo mismo que recibió Platense al ganar el Torneo Apertura.

El ganador se llevará el 70 por ciento de la recaudación correspondiente a la final, después de descontar los gastos de organización. Con un promedio del valor de las 33.500 entradas puestas a la venta, el monto total que percibiría el vencedor del Clausura rondaría los 2.300.000.000 de pesos argentinos, lo que equivale aproximadamente a 1.600.000 dólares.