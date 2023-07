Se acerca la llegada de Lionel Messi al Inter de Miami: cuándo y cómo será el evento de bienvenida

Finalmente se conoció la fecha en que el Inter de Miami oficializará la llegada de Lionel Messi a sus filas. Se espera que “The Unveil” (La Bienvenida) sea un megaevento.

El club que milita en la MLS presentará a Messi el próximo 16 de julio. En lo que será, sin dudas, una gran fiesta probablemente también se le dé la bienvenida a la otra estrella que se suma al equipo: el español Sergio Busquets.

En breve, Messi y Beckham estarán del mismo lado. (Instagram)

La idea es que la fiesta tenga el mismo impacto que podría tener cualquier evento especial de la NBA. Así, “The Unveil” incluirá “emocionantes espectáculos, discursos sobre el terreno de juego y mucho más”, dio a conocer la franquicia.

El escenario de la presentación del crack rosarino ante los fanáticos será en el estadio DRV PNK de Fort Lauderdale, a las afueras de Miami. La hora estimada está prevista para las 19 de Argentina.

Cuándo jugará Messi por primera vez para la MLS

Ya pasó un mes desde que el astro anunció que no jugaría en el Barcelona y sorprendió al mundo con su decisión de competir en la MLS, una liga sin mayor trascendencia en el mundo del fútbol. “La Pulga” dejó en claro que si no era en el “Barsa” no le interesaba continuar jugando en Europa.

El anuncio revolucionó a los dirigentes de su nuevo club, que ahora tienen como objetivo brindarle una gran bienvenida al campeón, además de garantizarle el mejor trato, algo que no sucedió durante su última estadía en París.

Se espera que Messi salga al campo de juego con su nuevo equipo el próximo 21 de julio, cuando el Inter Miami se mida ante el Cruz Azul en la Leagues Cup, un torneo en el que competirán durante un mes todos los equipos de la MLS y la liga mexicana.

Cabe mencionar que el mejor jugador del mundo no llega en un momento óptimo para el Inter: ocupa la última plaza de la Conferencia Este con 17 puntos en 20 jornadas de la MLS.