El futuro de Lisandro López estará lejos de Racing, confirmado por el propio delantero, que adelantó que estará jugando sus últimos dos partidos con la camiseta de la Academia. Sin embargo, ante la especulación de retirarse, el futbolista confirmó que tiene una oferta para continuar en el fútbol argentino.

En diálogo con DirecTV Sports, el delantero de Racing confirmó: “Me voy a ir a vivir a Junín y el manager de Sarmiento me planteo la posibilidad de seguir compitiendo. Si bien dije que no usaba otra camiseta del fútbol argentino que no sea está, por qué así lo sentía, ahora la situación es diferente”.

Lisandro López se mudará a Junín y podría continuar en Sarmiento para mantenerse en la actividad profesional. (Foto: @racingclub)

La situación personal del delantero lo llevaría a alejarse de la zona metropolitana y eso implica que se irá de Racing. Sin embargo, aclaró que aún no tiene una confirmación sobre su futuro: “Sé que son mis últimos 2 partidos en Racing. Cuando me tome vacaciones, veré que decisión voy a tomar. Sarmiento es la única posibilidad que puedo llegar a evaluar para seguir en actividad”.

“El club está ordenado, está organizado, está al día. Tal vez nos falta desde lo futbolístico. Siempre hay cosas para hacer y para mejorar. Yo creo que con la estructura que hay, el club puede hacer las cosas todavía mejor el año que viene. Hay una irregularidad general en fútbol argentino y nosotros somos parte”, remarcó sobre el presente de la Academia.