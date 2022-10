Quiénes podrían ser los candidatos para reemplazar a Marcelo Gallardo en el banco de River

Tras el anuncio de la partida de Marcelo Gallardo , River tendrá que pensar en su sucesor. No va a ser para nada fácil tras 8 años y medio y 14 títulos que dejó el Muñeco .

Sin embargo, algunas opciones ya empezaron a aparecer en el panorama riverplatense. Una de ellas es Martín Demichelis, hoy entrenador del segundo equipo del Bayern Munich. El ex defensor de La Banda termina su contrato con el club bávaro en diciembre y meses atrás dijo que “sería un sueño” ponerse el buzo de DT del Millonario.

Crespo es uno de los apuntados para suceder a Marcelo Gallardo.

Hernán Crespo también es del gusto de la dirigencia por el estilo ofensivo de sus equipos. Fue campeón de la Copa Sudamericana 2020 con Defensa y Justicia y actualmente conduce al Al-Duhail de Qatar.

Pablo Aimar, otra de las joyas de la cantera de Núñez, también entra en la consideración. Pero el Payasito no se sentaría hablar hasta después del Mundial de Qatar 2022 . Por otro lado, al dirigir la Selección Sub 17, no es seguro que quiera volver al club que lo vio nacer.

Matías Biscay dirigió en las dos finales de Libertadores donde River se consagró. Foto: AFP.

Una posibilidad más remota es la de retener a Matías Biscay, ayudante de Gallardo y conductor del equipo en las finales de Libertadores en las que el Millonario se consagró. Al momento de las mismas, el Muñeco se encontraba suspendido. Pero lo más probable es que siga a su socio en toda esta aventura.

Ricardo Gareca, que ya había sido buscado por Enzo Francescoli en 2014, también entraría en la órbita de reemplazantes de Gallardo. Su último cargo fue como seleccionador de Perú y hasta sonó para dirigir a Boca.

La opción inesperada: el retiro de Javier Pinola

Javier Pinola completó el curso de entrenador en 2021 y hace un tiempo declaró que el juego que propone Marcelo Gallardo “es la idea que me gusta y me caracteriza”. Incluso habló de “seguir en la misma línea” pero remarcando que “cada uno tiene su impronta y que no hay que imitar”.

No sería la primera vez que un jugador de River se retira y toma la posta como entrenador. El último en hacerlo fue Matías Almeyda quien, tras consumarse el descenso en 2011, decidió conducir al equipo en la B Nacional. La apuesta en aquel momento resultó bien, ya que fue campeón y volvió a primera al año siguiente.