Una vez más Nikola Jokic es tendencia por un partido de NBA. El último MVP de la mejor liga de básquet del mundo tuvo una reacción violenta en el partido que terminó siendo victoria de Denver Nuggets ante Miami Heat por 113-96.

El serbio chocó por la espalda al ala-pivot del equipo de la Florida, Markieff Morris, y se fue expulsado en el cierre del juego. Cuando faltaban poco más de dos minutos para que termine el partido, Jokic trasladaba el balón por la mitad de la cancha cuando Morris lo cortó. Eso disparó la furia del 15 de los Nuggets y chocó con el jugador de Miami.

Automáticamente, los jugadores de ambos equipos dispararon de los bancos para separar al serbio del resto de la plantilla del Heat. El propio entrenador de Denver, Michael Malone, se llevó a Jokic del lugar directo a la banca.

Los jugadores del Heat reaccionaron y comenzaron a cruzarse con el serbio de forma verbal, incluso, Jimmy Butlet invitó a Jokic a pelear fuera de la cancha. Al finalizar el partido, el equipo entero de Miami esperó al último MVP en los vestuarios.

Nikola Jokic: "Me siento mal. Fue una jugada estúpida" (AP / Archivo)

“Me siento mal. Fue una jugada estúpida. Se supone que no debo reaccionar de esa manera. Pensé que iba a ser una falta, pero creo que fue una jugada sucia. Y solo necesitaba protegerme. Me sentí mal, se supone que no debo reaccionar de esa manera, pero necesito protegerme”, dijo Jokic en conferencia de prensa.

El presente de Facundo Campazzo

El base argentino jugó tan solo 72 segundos en Denver y fue excluido de la rotación, después de tener malas actuaciones y ser el octavo jugador con menor valoración en toda la liga. Durante su tiempo en cancha, no realizó aportes.

El cordobés suma 35 puntos en estos primeros 10 juegos de la temporada, con 17 asistencias y 22 rebotes.