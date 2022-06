Esta joven pareja de argentinos se volvieron virales en internet a partir de compartir un video, donde Aixa le regala pasajes a Lucas, su novio, para viajar al Mundial de Qatar en noviembre.

Pero más allá del momento feliz e íntimo de la pareja, lo importante y por lo que trascendió el video, fue que, según Aixa le comentó a TN: “Vamos a llevar a cabo un viaje súper económico”.

La sorpresa del novio por los pasajes para el Mundial de Qatar

Tan solo unos días atrás, Aixa sorprendió a su novio Lucas al regalarle los pasajes aéreos para viajar en noviembre a Doha, la caiptal de Qatar, donde se estará llevando a cabo el evento deportivo más importante del año: el Mundial.

La reacción de Lucas, de sorpresa absoluta, se volvió viral en las redes sociales. Si bien era algo que venían hablando, él nunca pensó que se pudiera concretar dicho viaje.

Todo esto se volvió posible ante las alternativas que barajó Aixa para transformar un viaje carísimo en algo mucho más accesible económicamente, tal como se lo contó a TN.

La reacción de Lucas al ver los pasajes a Doha, Qatar. Foto: TN

Así, la joven comentó: “Mi idea es desmitificar todas esas cifras de las que se hablan. 10 mil o 15 mil dólares o incluso más para viajar. Con inteligencia y estando atentos, se puede ir al Mundial por 4 mil dólares”.

Y luego agregó: “Nosotros empezamos ahorrando hace bastante. Tenemos una marca de ropa también para poder costear algo de todo esto y vamos a llevar a cabo un viaje supereconómico. Nos acoplaremos a la situación, pero sin hacer nada grandilocuente”.

Cabe destacar que Aixa ya cuenta con experiencia en viajes para ver los mundiales de fútbol, y es que la joven pudo estar presente en el evento de Rusia 2018.

“Cuando empezamos a preguntar, los paquetes oscilaban entre los 11 y 15 mil dólares por persona. Yo que fui a Rusia sé que se puede vivir con menos. Es cuestión de ponerse a buscar y no creer que es un viaje imposible”, comentó.

De esta manera, a su vez, detalló que cada pasaje aéreo les costó $290.000, algo mucho más barato de lo que se baraja en los precios actuales ante la cercanía del Mundial.

“En su momento estaban entre 700 y 800 dólares. Ahora incluso encontrás por 1000 dólares o más. Nosotros vamos a volar con muchas escalas y así ahorraremos bastante dinero”, explicó su estrategia.

Así, la feliz pareja viajará desde Buenos Aires a Toronto (Canadá), para luego dirigirse a París (Francia), luego a Múnich (Alemania), de ahí a El Cairo (Egipto), a continuación Riad (Arabia Saudita), para luego viajar a Doha (Qatar).

No hay que desestimar la gran cantidad de horas que estarán viajando, y tan solo para que quede graficado el tema, en Toronto y París tendrán escalas de 14 horas. Peor aún en Múnich, donde deberán estar por 24 horas.

Pero Aixa esto lo ve como ventajoso: “Vamos a conocer esas ciudades también para no quedarnos en el aeropuerto. En Múnich reservamos un hotel muy barato”.

Respecto del hospedaje, la pareja consiguió un departamento rentable en Barwa, una zona de vecindario que se ubica a 40 minutos de Doha: “Pagamos 82 dólares la noche entre los dos. Tiene baño privado y una cocina que se comparte con otro departamento. Para nosotros con tener una cama y un baño es suficiente”.

Sin embargo, otra es la realidad para los hospedajes en la ciudad capital: “Todos los hospedajes son a través de FIFA. Tenés que tener una entrada para poder reservar, pero los tienen que autorizar ellos. Hay gente buscando por fuera de esta dinámica. Yo les recomiendo que se informen para no perder dinero”. En este sentido, los valores parten de los U$S 250 por noche en adelante.

Otro dato a tener presente serán las comidas diarias: “Seguramente compremos nosotros y cocinemos en el departamento. O alguna comida rápida. Vimos que los precios de los supermercados son parecidos a los de acá. Creemos que con 20 dólares por día -como mucho- cada uno vamos a estar bien”.

La pareja encontró una forma alternativa de viajar a Qatar por menos plata.

Finalmente, Aixa contó cuánto planean estar en Qatar: “Tenemos pasajes hasta semifinal. No sé qué haremos si Argentina no llega, porque son muchos días allá y ya no sería divertido. Pero también sabemos que cambiar los vuelos implica poner más dinero, así que tendremos que analizar qué hacer en esa situación”.

Y para concluir, la joven dio un estimativo de cuánto piensan gastar en su aventura mundialista: “Calculamos que hasta semifinal vamos a gastar cerca de 5000 dólares cada uno. Mucho menos de la mitad de lo que hubiese salido si reservábamos un paquete en una agencia de turismo”.