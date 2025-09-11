Martín Liberman cruzó a Leandro Paredes y a los jugadores de Argentina: “Siempre...”

La Selección Argentina fue derrotada 1 a 0 frente a Ecuador en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas y Martín Liberman salió a hablar. Al periodista no le gustaron ciertas actitudes de los jugadores y les apuntó fuertemente en su canal de Youtube. Leandro Paredes, uno de los principales focos.

Qué dijo Martín Liberman de la Selección Argentina

“Un proceder repetitivo, siempre lo mismo que ya cansa. Te cuento (Leandro) Paredes: (Willian) Pacho gana diez veces más que vos (Moisés) Caicedo gana diez veces más que vos, ya no los podés cancherear como antes“, expresó el comunicador con cierto enojo.

En esa línea, agregó: "No podés cancherear a (Piero) Hincapié, 50 millones en el Arsenal, paren es un buen equipo Ecuador, te logra maniatar siempre que te juega, te domina. Ecuador es un equipazo y tiene los mejores jugadores del continente junto a los de Argentina”.

Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina

A pesar de la derrota en Guayaquil, el equipo de Lionel Scaloni finalizó las Eliminatorias Sudamericanas como puntero y amplió dominador. Le sacó 9 puntos de ventaja a Ecuador (segundo puesto), y se perfila como uno de los candidatos para el Mundial 2026.

Otra particularidad es que perdió su primer puesto en el Ranking FIFA y quedó tercero por detrás de España y Francia. Ahora, se volverá a encontrar rápido porque juega dos amistosos en octubre.

El 10 de octubre ante Venezuela.

El 13 de octubre ante Puerco Rico.