El gesto del Dibu Martínez con un nene de Ecuador en la derrota de Argentina

Emiliano “Dibu” Martínez es uno de los pilares de esta Selección Argentina y lo demuestra cada partido con sus intervenciones claves si el equipo lo necesita. Además, en las tandas de penales, le ha dado alegría a millones de argentinos que hoy en día lo tienen como un ídolo.

Los más chicos son algunos de los más enamorados por el jugador del Aston Villa, al punto de querer ser arqueros, algo poco habitual en los niños. Ayer, en la previa del encuentro entre la Selección Argentina y Ecuador, el Dibu tuvo un tierno gesto por un niño que fue captado por las imágenes de televisión.

El gesto del Dibu Martínez con un nene

Los jugadores salieron a la cancha, se formaron en fila y como se volvió tradición en nuestro fútbol, lo hacen con nenes a upa o agarrados de la mano. En esta ocasión, tenía uno en brazos que se mostraba asustado por la situación. El arquero argentino, con experiencia en la paternidad, escuchó que el nene preguntó por su padre y le respondió: “Allá está papá”, en busca de un poco de tranquilidad.

El video se hizo viral en redes sociales y muchos destacaron al arquero, que a veces es criticado por su personalidad en el campo de juego.

Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina

A pesar de la derrota en Guayaquil, el equipo de Lionel Scaloni finalizó las Eliminatorias Sudamericanas como puntero y amplió dominador. Le sacó 9 puntos de ventaja a Ecuador (segundo puesto), y se perfila como uno de los candidatos para el Mundial 2026.

Otra particularidad es que perdió su primer puesto en el Ranking FIFA y quedó tercero por detrás de España y Francia. Ahora, se volverá a encontrar rápido porque juega dos amistosos en octubre.

El 10 de octubre ante Venezuela.

El 13 de octubre ante Puerco Rico.

Ambos con días y horarios a confirmar.