Por qué Argentina debía ganar sí o sí frente a Ecuador: la mala noticia para la Selección

La Selección Argentina enfrentó su último partido por las Eliminatorias Sudamericanas de cara al Mundial 2026. Sin Lionel Messi, el combinado albiceleste se midió, en condición de visitante, con Ecuador. Fue 1 a 0 para los locales.

Si bien antes de este último partido Argentina estaba primero en la tabla de posiciones sudamericanas -así terminó, 9 puntos arriba del segundo- y clasificado hace varias fechas, el resultado de hoy también podía marcar cómo llegarían los de Scaloni al certamen que tendrá lugar en Norteamérica.

La selección en su partido ante Venezuela. (Prensa AFA).

La mala noticia para Argentina tras perder con Ecuador

Los objetivos están cumplidos con creces, pero en las últimas horas antes del partido se dio cuenta de un condimento extra. Argentina estaba obligada a conseguir un triunfo este martes porque con un empate o una derrota iba a perder el primer puesto del Ranking FIFA, que finalmente fue lo que sucedió. Con esta caída, Argentina queda en tercer lugar detrás de España y Francia

Sucede que el combinado europeo le ganó 6 a 0 a Turquía, un resultado que le metió presión a la Albiceleste.

Para retener el primer lugar, la Selección Argentina debía ganar sí o sí a Ecuador en Guayaquil. La derrota le arrebató el liderazgo que ostentaba desde abril de 2023. Cabe mencionar que Argentina fue la quinta selección con más tiempo en esa posición.

Qué podría pasar en octubre y noviembre

La FIFA otorga más puntos por partidos de Eliminatorias que por amistosos: cada triunfo por un torneo clasificatorio otorga 25 puntos, mientras que ganar en una exhibición equivale a 10.

Entonces, mientras España todavía puede sumar hasta 100 puntos por los compromisos pendientes que tiene por las Eliminatorias UEFA, a Argentina solo le quedan amistosos: con Venezuela en Miami y Puerto Rico en Chicago, más los de noviembre en Angola e India. Es decir, los de Scaloni podrían acumular solo 40 unidades más en lo que resta del 2025.

Francia quedó tercero en el ranking. Estos vienen de ganar su último encuentro frente a Ucrania y este martes le ganaron a Islandia. A este equipo también le quedan cuatro partidos de Eliminatorias: dos con Azerbaiyán y los partidos de vuelta con Ucrania e Islandia.

Cómo está el Ranking FIFA hoy