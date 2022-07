Luego de conocerse el nuevo rol de Silvina Batakis en la gestión de Alberto Fernández, como no podía ser de otra manera, comenzó la investigación habitual por las redes para saber de quién se trataba. Y resulta que además de lo referido a la labor pública, hubo un hallazgo sobre la fueguina de 58 años que llamó la atención: es una ferviente hincha de Boca.

Un regalo especial para Batakis, fanática de Boca. Foto: OLÉ

Como a su esposo no le gusta el fútbol, Batakis solía ir a la cancha sola o, en ocasiones, con su hijo. Su fanatismo es tal que hasta se lo transmitió a Daniel Scioli, cuando fue su ministra de Economía en la provincia de Buenos Aires.

Batakis, una fanática de Riquelme. Foto: OLÉ

“Él es hincha de Boca y no era socio. Un día fui a su casa para que me firmara unos convenios y le pregunté si no quería que lo hiciera socio. Había tres o cuatro personas que lo cargaban. Pero me dijo que sí, le pedí la foto del documento, una foto carnet, me la dio y se los pasé a Silvia Gottero, que el mismo día se lo hizo”, relató la nueva ministra tiempo atrás.

El amor incondicional de Batakis por Boca

Fue muy fácil encontrar en sus redes sociales decenas de fotos con ídolos del club, como Carlos Tévez, Martín Palermo y Rolando Schiavi. Además, en su cuenta de Twitter supo expresar su amor por Juan Román Riquelme y comentarios picantes sobre River.

Otro tuit bien xeneize Foto: OLÉ

Una de las fotos que llama la atención es la que se tomó con Ricardo “el Ruso” Zielinski, quien dirigía a Belgrano cuando el equipo cordobés le ganó la pulseada al Millonario por un lugar en la Primera División. “Sólo para entendidos”, escribió Batakis.

Batakis y el Ruso Zielinski Foto: OLÉ

Asimismo, entre todos los comentarios que se generaron este domingo tras su designación, hubo uno que llamó la atención: “Sueña con ser presidenta de Boca”. Algunos relacionaron ese deseo con la trayectoria de Mauricio Macri, aunque de cumplirse su anhelo, el camino de Batakis podría ser a la inversa: de la gestión pública a la futbolística.

Batakis junto a Schiavi. Foto: OLÉ

Un tuit desde la Bombonera. Foto: OLÉ

Batakis es socia de Boca Foto: OLÉ

Un saludo azul y oro Foto: OLÉ

El picante tuit contra River. Foto: OLÉ

Memes y saludos: la reacción de las redes a la designación de Batakis

Silvina Batakis fue tendencia este domingo. Algunos saludos fueron elogiosos y para brindarle buenos augurios, aunque no faltaron los más críticos y con poca confianza. Los memes también se hicieron presentes tras la designación.