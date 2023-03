¿Lionel Messi vuelve al Barcelona? Qué dijeron desde el club y los avances en la negociación

Luego de ver brillar a Lionel Messi con la Selección Argentina, el gran interrogante aparece por su futuro después de junio. El contrato del astro rosarino con el PSG finaliza a mitad de año y deberá negociar su extensión en ese club o en uno nuevo. En este sentido, el vicepresidente deportivo del Barcelona, Rafael Yuste, reconoció una posible vuelta.

Durante la décima edición de la ‘Barça Academy World Cup’, Yuste confirmó un contacto con Lionel Messi. “Nos encantaría que volviese”, expresó desde Cataluña y generó una onda en el mundo entero.

“Sabe Leo y su familia el afecto que les tenemos. Participé en las negociaciones que en su día no llegaron a buen puerto, por desgracia, y tengo esa espina clavada. Por supuesto me encantaría que volviese y seguro que muchos aficionados comparten mis palabras. Creo que las historias en la vida deben acabar bien y por eso tenemos contactos con Messi, por supuesto”, manifestó el directivo español.

Durante la conferencia del equipo barcelonés, el vicepresidente deportivo consideró que podrían tener de vuelta al campeón del mundo: “Creo que es lo más natural. Cuando estás enamorado de una persona pierdes contacto pero quieres seguir estando enamorado. Y creo que Leo también está enamorado del Barça y de la ciudad de Barcelona. Creo que el destino lo hará posible. A ver si podemos volver a tener a Leo en Barcelona”.

Barcelona contactó al padre de Messi y consideró negociar con el PSG

Rafael Yuste reconoció que no quisiera iniciar una discusión con el PSG por el contrato que aún tiene Lionel Messi con los franceses. En este contexto, explicó que conversarán con el presidente de La Liga, Javier Tebas, para buscar su regreso sin inconvenientes.

“Quedan dos meses en que podemos trabajar con Tebas y presentarle el plan de viabilidad, de tesorería, de ingresos. Si se da el caso, porque Leo es jugador del PSG y si se dan todas los condiciones, como que Leo se aviniese a volver”, detalló.

Por su parte, el vicepresidente deportivo del Barcelona sostuvo que contactó al padre de Messi: “Las conversaciones ya las saben. El presidente estuvo con el padre de Leo, Jorge, y hay buena relación. No hay plan de ataque. Si esto sale, saldrá porque el destino vuelve donde debe.., ya veremos. Pero ahora me es difícil hablar de Leo porque no quiero que el PSG interprete mal mis palabras”, concluyó Yuste ante los medios.

El vicepresidente del área deportiva de FC Barcelona, Rafael Yuste. Foto: VICTOR SALGADO/FCB

La declaración del directivo podría darle un giro a la incógnita por el futuro del jugador argentino, cuyo contrato con la entidad francesa finaliza en junio de este año. A pesar de los contactos entre los de la capital y el entorno, hasta el momento no hay acuerdo y varios clubes se encuentra a la expectativa.

Otro club a la expectativa sobre el futuro de Messi

La prensa internacional mantiene que el club Al-Hilal de Arabia Saudita, también está a la expectativa de lo qué sucederá entre el astro rosarino y Paris Saint Germain. Según los medios, estarían dispuestos a ofrecerle un contrato mayor al que le hizo Al-Nassr a Cristiano Ronaldo en 200 millones de euros por temporada.

Asimismo, detallaron que la Inter Miami de la MLS, también se manifestó de forma pública al considerar que podrían formar “un plan especial en coordinación con la liga estadounidense” para poder cerrar el desembarco del campeón mundial.