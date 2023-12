Lionel Messi fue elegido el Atleta del Año para la revista Time.

Lionel Messi no para de ganar premios y esta vez fue elegido el Atleta del Año para la revista Time de Estados Unidos. El capitán argentino protagoniza la tapa con su arribo al país tras ser campeón del mundo.

“Lo que ocurrió este momento, el 21 de julio de 2023, en Fort Lauderdale todavía parece surrealista. Lionel Messi , en su primer partido vistiendo la camiseta rosa del Inter Miami, recibió un tiro libre en los últimos segundos de su debut en la Major League Soccer (MLS). Aquí estaba el mejor jugador de fútbol vivo, posiblemente el mejor que jamás haya jugado el juego más popular del mundo, quien el año pasado llevó a Argentina a su primera victoria en la Copa del Mundo en casi cuatro décadas, preparándose para un club que ocupa el último lugar en los EE. UU.” comenzó la publicación de la revista dedicada al 10.

Time además revela parte de la entrevista que le hizo al enganche de la selección. “La verdad es que afortunadamente tenía varias opciones sobre la mesa que eran interesantes, y tuve que analizarlas y pensar, incluso sopesarlas con mi familia, antes de tomar la decisión final de venir a Miami”, le dice Messi a Time. Confirma que volver a casa en Barcelona fue una consideración real. “Mi primera opción era volver a Barcelona, pero no fue posible”, dijo.

“Traté de regresar y no sucedió”. De hecho, Arabia Saudita estuvo muy presente en la mezcla. “También es cierto que después estuve pensando mucho en ir a la liga saudí, donde conozco el país y han creado una competición muy potente que puede convertirse en una liga importante en un futuro próximo”, afirma Messi. “Como embajador de turismo del país fue un destino que me atrajo, sobre todo porque he disfrutado de todo lo que he visitado, por cómo está creciendo el fútbol en el país y por el esfuerzo que están poniendo en crear una competición de primer nivel”.

Al final, le dice a TIME, “era Arabia Saudita o la MLS, y ambas opciones me parecieron muy interesantes”. Messi conmocionó al mundo al rechazar un contrato de un club saudí que supuestamente valía cientos de millones de dólares al año y al anunciar en junio que firmaría con el Inter Miami. No fue sólo la medida lo que fue sorprendente, sino el tamaño y el alcance del acuerdo.

Lionel Messi is TIME's 2023 Athlete of the Year https://t.co/qPR75Hgt6f pic.twitter.com/EXqxl08lZN — TIME (@TIME) December 5, 2023

Además de los más de 20 millones de dólares al año que le pagaría el Inter Miami, se le concedería una participación en la propiedad del equipo al retirarse y un recorte sin precedentes de los ingresos obtenidos por un socio de medios de la liga, en este caso, Apple. Fue un acuerdo que no sólo reflejó el talento inmaculado de Messi en el campo, sino que también estableció un nuevo estándar para la influencia y el empoderamiento de los atletas.

Time también revela que Jorge Más sabía que si Messi era campeón en Qatar, las chances de sumarlo iban a crecer. “Más partió hacia el Mundial de Qatar en noviembre de 2022 para profundizar sus vínculos con el equipo Messi. Asistió a todos los partidos de Argentina y se aseguró un lugar en el área de Messi para la final, en la que Messi marcó un par de goles y se impuso en la tanda de penales. “Había una cierta tendencia de pensamiento que decía: ‘Dios mío, si Messi gana una Copa del Mundo, bueno, mierda, nunca conseguiremos a Messi’”, dice Más.

Más, sin embargo, consideró todo lo contrario. “Si gana el Mundial, estoy 1.000% convencido de que estaremos bien”, afirma Mas. “Porque es el mayor logro. Necesitaba un nuevo capítulo. Completamente diferente. Paginas en blanco”, publicó.