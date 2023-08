Juego aéreo, potencia y velocidad: estos son los tres jugadores de Los Pumas a seguir en el Mundial de Francia 2023

A un mes del inicio del Mundial de Rugby, el entrenador australiano de Los Pumas, Michael Cheika, ya anunció los 33 jugadores que irán a Francia 2023. Por eso, vamos a ver quiénes son los tres convocados que hay en la lista y que apuntan a ser de las figuras del equipo argentino.

El equipo argentino estará en el Grupo D junto con Inglaterra, Japón, Samoa y Chile en un torneo donde apuestan por clasificar a la próxima fase, después de la eliminación en 2019. En ese sentido, los argentinos lograron clasificar en tres oportunidades a cuartos de final como en 1999, 2007 y 2015.

Julián Montoya, capitán de Los Pumas, y Michael Cheika, entrenador. Foto: Prensa UAR / Gaspafotos

Los dirigidos por Michael Cheika ahora vienen de un presente irregular, con históricas victorias frente a Nueva Zelanda o Australia, en el último Rugby Championship, pero con derrotas contundentes como contra los All Blacks semanas atrás o Sudáfrica el pasado sábado.

Sin embargo, el nivel irregular de algunos jugadores empiezan a encontrar niveles que son más que destacados de jugadores que tienen sus primeras experiencias con la camiseta celeste y blanca, y son los apuntados a ver en el próximo mundial.

Juan Martín González, el ala tryman de Los Pumas

El mendocino de 22 años se consolidó como uno de los jugadores titulares de Los Pumas en los últimos años, siendo, incluso, uno de los trymans principales del equipo en algunas de las históricas victorias como frente a Nueva Zelanda o ante Australia.

Se inició en Marista Rugby Club y se empezó a destacar por su altura (1,91) y su velocidad, sobre todas las cosas. Con esas condiciones, llegó a llamar la atención de los entrenadores que estaban como parte del staff para los Juegos Olímpicos de la Juventud.

Con Lucas Borges, llegó al seleccionado juvenil que se quedó con la medalla de oro en los Juegos de Buenos Aires 2018. “Jugar seven me ayudó muchísimo. Me dio las herramientas que hoy uso. Me formó en las destrezas y en la parte física”, contó una vez.

En 2020, después de la pandemia del coronavirus, fue convocado por Marío Ledesma para ser parte de Los Pumas en la gira por Australia para el Tri-Nations que se jugó allí. Al año siguiente, tras destacarse en Jaguares XV, el equipo de la SLAR, fue elegido para jugar ante Rumania haciendo su debut en Los Pumas.

Desde entonces acumula 24 caps con la camiseta celeste y blanca, y se ha convertido en uno de los principales trymans del equipo nacional con siete tries.

La esperanza de try que se llama Mateo Carreras

El tucumano Mateo Carreras, sin dudas, se ha convertido en una de las fijas de Los Pumas para el mundial después de un gran presente que lo llevó a ser el tryman de la Premiership de Inglaterra. Nacido en el ‘99, fue una de las revelaciones del Mundial Juvenil de Rosario 2019.

En aquella oportunidad, el equipo argentino que compartía con González, Thomas Gallo y Rodrigo Isgro, entre otros, se quedó con el cuarto lugar en aquella competencia y el tucumano fue viral por un tremendo tackle que sorprendió a todo el mundo.

Debutó con Los Pumas en 2021 frente a Australia y se ha ido destacando en cada una de sus presentaciones, incluso en el último Rugby Championship. Originado en Los Tarcos RC de Tucumán, ya lleva 15 puntos con la casaca nacional y hará su debut en el próximo mundial.

“El Mundial 2015 fue cuando empecé a seguir realmente y a mirar más atento. Veía a Nico Sánchez, que hoy es el hermano de mi novia. También mucho a Joaquín Tuculet y decía: “Quiero ser como él”. Veía que bajaba esas pelotas de arriba y quería hacer eso, quería jugar como Tuculet. Llegué a compartir plantel con él y al principio me daba vergüenza. Hablaba mucho con él sobre como mejorar algunas destrezas”, contó a diario La Nación.

La sorpresa de Los Pumas Seven que se metió en la lista

Rodrigo Isgro fue una de las sorpresas de la lista mundialista después de tener tan solo un partido con Los Pumas y de ser una de las figuras del Circuito Mundial de Seven que terminó a mediados de este año. Sin embargo, en apenas esos pocos minutos demostró que está para jugar en el nivel internacional.

El mendocino de 24 años es el Puma 888 y será una de las variantes en las puntas que tendrá el equipo argentino. Fortaleza física, mental y un juego aéreo impresionante, son algunas de las características del potente wing que se perfila para estar entre los 23 para el debut ante Inglaterra.

Incluso, con la confirmación de su presencia en el Mundial, el mendocino se une a Matías Moroni y será el segundo argentino en disputar todas las competencias posibles en un seleccionado.

En 2019, Rodrigo Isgró disputó el Mundial Juvenil, donde Los Pumitas finalizaron en cuarto lugar. En 2021 formó parte del plantel de Pumas 7′s que se quedó con la medalla de bronce de Tokio 2020. En 2022, también con Pumas 7′s, participó del Mundial de Seven de Sudáfrica, donde alcanzó el quinto lugar. Con la confirmación de su presencia para Francia, el mendocino agregaría a su historial la Copa del Mundo.