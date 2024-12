El ex arquero de Boca Juniors, habló con La Nación y no se guardó nada. Críticas para todo el mundo y su opinión sobre el fútbol en la actualidad, lo que se viene, y los mejores jugadores de la historia para él. Lionel Messi, Ángel Di María, la Selección Argentina y Franco Colapinto fueron apuntados con fuerza.

Qué dijo Hugo Gatti sobre Lionel Messi

En diálogo con el medio de comunicación, el arquero fue consultado por el rosarino y no se guardó nada: “Messi no transmite. A mí me gusta el N° 1 que provoca, como Cristiano Ronaldo, como Diego. Si no, no es número uno”, y agregó cuando le preguntaron por su poca simpatía con el futbolista del Inter de Miami: “No le pegaron ni una patada. Al fútbol, si te dejan jugar, como decía Alfredo Di Stéfano, jugás todos los días. Y lo dijo Alfredo Di Stéfano, que después de Pelé venía él. En cambio, a Maradona lo mataron a patadas. A Messi no le pegaron. Y a Diego le pegaban, se caía y se levantaba de nuevo. A Messi lo tocás y se queda ahí”

Luego, habló sobre la Copa del Mundo 2026 y la presencia del actual capitán de la Selección Argentina: “Llegar, puede llegar, pero va a ser uno menos. Hoy ya es uno menos. Está jugando un fútbol de country en Estados Unidos”.

Hugo Gatti se cruzu00f3 feo con Francisco Lobo Carrasco, exfutbolista de Barcelona, por la sanciu00f3n a Lionel Messi.

También, en la entrevista habló sobre Ángel Di María y lo comparó con Franco Colapinto: “En Real Madrid la rompió, pero se va porque se agarró las bolas un día y no se la perdonaron. Y se va porque la mujer se quería ir. Ese es el problema de los jugadores: cuando te maneja la carrera la mujer, se complica. Pasa lo mismo con este ‘Copavino’, que no ganó y habla todo el mundo. Copavino, el corredor. Ahhh… Colapinto. Estaban definiendo quién iba a salir campeón del mundo en la Fórmula Uno ¡y televisaban al que iba último! Dejame de joder”.

El ex arquero de Boca no se guardó nada.

Qué dijo Gatti sobre la obtención de la Copa del Mundo Qatar 2022

El arquero que supo defender el arco del combinado nacional, se refirió a la conquista del equipo en Qatar y también fue con todo: “Argentina tuvo suerte, porque si el Mundial se hubiese jugado en la Argentina no lo ganaba. ¿Por qué? Lo ganó porque jugaron en un lugar donde no les gusta el fútbol y querían, no que Argentina saliera campeón, sino que Messi saliera campeón para poder decir que es el mejor del mundo. Esa es la realidad”.