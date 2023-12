Gonzalo Navarro: multicampeón de karate e ingeniero civil

El tucumano Gonzalo Navarro tiene 27 años, es ingeniero civil y actualmente está en la Selección Argentina de karate, disciplina que practica hace muchos y en la que logró importantes premios. Es bronce sudamericano individual, oro sudamericano en equipos. Participó en la Serie A, de Canadá, Panamericano de Costa Rica, Mundial de Hungría y Juegos Panamericanos en Santiago de Chile 2023. En una entrevista en el Programa Primer Plano, que se emite por Canal 10, comentó que “tengo la suerte de poder representar a la provincia y al país en competencias internacionales”.

Navarro junto a su padre, con su diploma de ingeniero. Foto: FB Gonzalo Navarro

La joven promesa del deporte expresó que “básicamente, me dedico mucho al deporte, practico toda la semana y estoy constantemente viajando al CENARD (Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo), en Buenos Aires, para entrenar y capacitarme”. Aclaró que su categoría es hasta 67 kilogramos y “quedé primero a nivel nacional en el ranking y eso me permite seguir integrando la selección el año que viene”. Navarro es, además, ingeniero civil, y señaló que “como me recibí este año, en mayo, estoy trabajando de manera remota para una empresa de Neuquén. Haciendo un equilibrio entre las dos profesiones” cerró.