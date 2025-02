Furor por Cristiano Ronaldo: ¿por qué en Argentina se habla del astro portugués?

Cristiano Ronaldo siempre ha sabido llamar la atención. El astro portugués constantemente da titulares, ya sea por su vistosa forma de jugar al fútbol, los debates sobre su lugar entre los mejores del mundo, o su estricto régimen de entrenamiento personal.

Por eso, no es de extrañar que “El bicho” sea también objeto de charla en Argentina. Tal como lo revela Google Trends, el interés por Cristiano Ronaldo ha tenido un marcado incremento a principios de febrero, volviéndose toda una tendencia. Pero, ¿por qué ocurrió esto?

Búsquedas Google Trends sobre Cristiano Ronaldo

La razón por la que Cristiano Ronaldo es tendencia

En febrero de 2025, Cristiano Ronaldo volvió a ser el centro de atención mundial, incluida Argentina, tras conceder una entrevista exclusiva al periodista Edu Aguirre.

La conversación, cargada de emociones y revelaciones, abordó temas clave en la carrera y vida personal del astro portugués, generando un gran impacto mediático y un incremento masivo en las búsquedas de Google relacionadas con su nombre.

Sin embargo, hubo una declaración en particular que llamó la atención de todos y abrió debate. Convencido de su talento en la cancha, Cristiano fue frontal a la hora de autoproclamarse el mejor jugador del mundo, por encima de figuras internacionales como Pelé, Maradona o Messi.

“¿Eres el mejor jugador de la historia?”, fue la pregunta del entrevistador. Cristiano no se lo dudó y respondió de inmediato: “Yo creo que sí, sinceramente, no he visto nadie mejor que yo, lo digo de corazón”, dijo. Además, luego añadió: “Yo creo que soy el jugador más completo que ha existido”.

Las otras confesiones de Cristiano

Durante la entrevista, Ronaldo habló sobre su presente en el Al-Nassr de Arabia Saudita, su rendimiento físico y sus planes a futuro. Aunque el delantero evitó confirmar una posible fecha de retiro, dejó entrever que seguirá compitiendo al más alto nivel mientras su condición física se lo permita. “Todavía tengo mucho que dar al fútbol, sigo sintiéndome fuerte y motivado”, afirmó.

Cristiano Ronaldo, de Portugal, hace un gesto durante el partido de la Liga de Naciones, disputado el viernes 15 de noviembre de 2024, ante Polonia en Oporto (AP Foto/Luis Vieira)

Además, el cinco veces ganador del Balón de Oro también opinó sobre la evolución del fútbol y la nueva generación de jugadores. Destacó la calidad de futbolistas emergentes como Jude Bellingham, Vinícius Jr. y Kylian Mbappé, y resaltó la importancia del trabajo duro y la disciplina para alcanzar la élite del deporte.

La entrevista desató un frenesí en redes sociales, con millones de interacciones en plataformas como Twitter, Instagram y TikTok. Además, las búsquedas en Google sobre Cristiano Ronaldo experimentaron un notable aumento, con preguntas relacionadas sobre su futuro, su relación con el Real Madrid y su vida personal.