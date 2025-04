Franco Colapinto desató la polémica cultural: ¿Qué se discuten Argentina y Uruguay?

¿Qué es argentino y qué es uruguayo? En la región del Río de la Plata, esta pregunta sigue generando debates acalorados. Desde el mate hasta el dulce de leche, pasando por el tango, la murga y hasta Carlos Gardel, las discusiones culturales entre Argentina y Uruguay se renuevan año a año, especialmente en redes sociales.

Qué dijo Franco Colapinto sobre Uruguay

En una charla descontracturada con el podcast español Nude Project, Colapinto fue chicaneado por uno de los conductores, quien lanzó: “El mate es uruguayo”, en tono de provocación. El comentario dio paso a una serie de respuestas del piloto que no pasaron desapercibidas y rápidamente se viralizaron en redes sociales. “Uruguay no es que inventan cosas, sino que se llevan todo lo que inventamos nosotros. Y si alguien inventó algo en Uruguay, lo trae a Argentina y al final termina siendo argentino”, expresó el piloto y agregó: “Bien Uruguay, igual. El mate no lo inventaron, el dulce de leche tampoco, la empanada tampoco, no inventaron un choto, se copiaron todo. A mí Uruguay me encanta, pero la realidad es que en Uruguay hay más argentinos que uruguayos”, señaló, buscando suavizar sus dichos.

Las discusiones históricas entre Argentina y Uruguay

Una de las controversias más instaladas es el origen del mate, infusión emblemática de ambos países. Uruguay lidera el consumo per cápita a nivel mundial, pero en Argentina es parte esencial de la rutina diaria. ¿Quién lo inventó? Técnicamente, los pueblos guaraníes. Pero la apropiación moderna sigue en disputa.

El dulce de leche argentino y el dulce de leche uruguayo también tienen sus fanáticos. Aunque la receta es similar, los paladares distinguen diferencias notables en textura y sabor. En 2003, Argentina lo declaró Patrimonio Cultural Nacional, algo que molestó del otro lado del charco.

En cuanto al tango rioplatense, ambos países lo sienten propio. Uruguay sostiene que Gardel nació en Tacuarembó, mientras Argentina lo considera un ícono porteño. La UNESCO optó por la diplomacia y lo reconoció como patrimonio compartido en 2009.

La murga tampoco se salva. Mientras Montevideo vive su carnaval con pasión, Buenos Aires también ha desarrollado una movida murguera con identidad propia. Cada febrero, las redes se llenan de comparaciones y memes sobre cuál es la auténtica.

Aunque muchas veces estas polémicas tienen un tono humorístico, reflejan el fuerte sentimiento de pertenencia cultural de ambas naciones. Y en tiempos donde lo local gana valor frente a lo global, quizás no se trate de dividir, sino de disfrutar lo que compartimos.