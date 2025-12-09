Final del Torneo Clausura: cuánto sale viajar desde Buenos Aires a Santiago del Estero

Con la clasificación confirmada, los hinchas de Racing ya comenzaron a calcular gastos para viajar a Santiago del Estero, donde se disputará la final del Torneo Clausura. A ellos se suman los de Estudiantes, reciente finalista, que también deberán recorrer varios kilómetros para acompañar a su equipo.

Estudiantes de La Plata superó 1-0 a Racing por la fecha tres del Torneo Clausura. El gol lo anotó Guido Carrillo. (Prensa Estudiantes de La Plata)

A continuación, un repaso por los precios de pasajes y vuelos para llegar al estadio Madre de Ciudades desde Buenos Aires, según un análisis de Olé.

Las opciones para viajar a la final del Torneo Clausura en Santiago del Estero

Tomando como punto de partida la Ciudad de Buenos Aires, los vuelos aparecen como la opción más costosa. Aerolíneas Argentinas ya no cuenta con pasajes disponibles para el sábado 13 de diciembre, y la fecha más cercana con lugares libres es el 11, con tarifas que parten desde $376.388 sin impuestos, únicamente para el tramo de ida.

Las low-cost suelen ser más accesibles, aunque en esta ocasión la tendencia se invierte: un vuelo con Flybondi, en condiciones similares pero con tasas incluidas, asciende a $714.826 solo para viajar hacia Santiago del Estero.

Racing Club y Estudiantes de La Plata jugarán la final del Torneo Clausura de la Liga Profesional. (AFA)

En cuanto a los micros, la oferta es más amplia, pero las distancias obligan a viajar con anticipación. Para llegar con margen al partido, quienes elijan esta vía deberían salir al menos el viernes 12. Flechabus, que calcula unas 16 horas de recorrido desde Retiro, ofrece pasajes de ida desde $77.280 por persona.

Frente a estos valores, la alternativa más económica continúa siendo el auto particular. En un vehículo con cinco ocupantes, tanto el combustible como los peajes se reparten y permiten reducir significativamente los gastos del viaje.